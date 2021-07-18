夫妻找網紅美景鬼打牆！誤闖「壽山百慕達」　救援老司機也怕怕

▲一對夫妻為了找尋網紅打卡點，迷路在「壽山百慕達」，安全脫險 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄「壽山百慕達」又有人走失了！一對夫妻前往爬山，但不知道為什麼誤闖禁區受困走不出來，只好打電話求救消防隊，歷經3個小時的搜救，終於找到人順利帶下山。只是「壽山百慕達」真的很詭異，讓不少救援好手私下也都覺得毛毛的，因為明明都有聽到呼救聲音，就是看不到人，或是明明迷途的人就在身邊，但他就是看不到搜救人員的燈光。

13日下午7點多左右，有民眾報案表示受困在壽山無法下山，地點位置靠近「雄雞洞」，也就是軍事管制區當中，不過一聽到這裡，讓消防救援老手心裡頭也是一驚，又來了！因為這裡可是充滿「詭異傳說」的壽山百慕達區域。所謂「壽山百慕達」是指北「海洋美景」、西「羊舍」、東「虹橋」三角點區域，地點近北壽山，因制高點一覽無遺且風景優美，可俯瞰北高雄，不少登山老手常慕名而來，但內部路線非常不明顯且複雜，失蹤案件頻傳。加上現在進入秋季，天色至傍晚5點後，很快就昏暗，民眾若擅入，很容易就發生迷途事件。

▲一對夫妻為了找尋網紅打卡景點，夜晚迷路在「壽山百慕達」，被開單 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這對夫妻就受困在這裡，由於這裡是軍事管制區，區域裡頭都是原始山林，而且底下有不少洞穴，光是叫得出名字就有50多個，一不小心就會摔下去，加上天色很暗，救援十分困難，靠近雄雞洞的地方，明明都已經聽到呼救者的聲音，卻還是找不到人影，因為前方有長滿藤蔓的巨石擋著，消防救難人員只好快速找尋其他前進的路，最後終於找到迷途的這對夫妻，還好人沒有受傷。

這對夫妻表示，看到某位網紅的打卡景點，覺得非常漂亮，所以才會前往探險。不過，壽山有四分之三的範圍是屬於軍事管制區，不開放給民眾進入，高雄市消防局呼籲：「網紅打卡景點大多位於危險地帶，或是軍事管制區當中，請大家不要為了追網紅景點觸犯，或是讓自己陷入險境。」

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