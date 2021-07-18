　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

夫妻找網紅美景鬼打牆！誤闖「壽山百慕達」　救援老司機也怕怕

▲一對夫妻為了找尋網紅打卡景點，夜晚迷路在「壽山百慕達」，雖然安全脫險，但也被開單 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲一對夫妻為了找尋網紅打卡點，迷路在「壽山百慕達」，安全脫險 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄「壽山百慕達」又有人走失了！一對夫妻前往爬山，但不知道為什麼誤闖禁區受困走不出來，只好打電話求救消防隊，歷經3個小時的搜救，終於找到人順利帶下山。只是「壽山百慕達」真的很詭異，讓不少救援好手私下也都覺得毛毛的，因為明明都有聽到呼救聲音，就是看不到人，或是明明迷途的人就在身邊，但他就是看不到搜救人員的燈光。

13日下午7點多左右，有民眾報案表示受困在壽山無法下山，地點位置靠近「雄雞洞」，也就是軍事管制區當中，不過一聽到這裡，讓消防救援老手心裡頭也是一驚，又來了！因為這裡可是充滿「詭異傳說」的壽山百慕達區域。所謂「壽山百慕達」是指北「海洋美景」、西「羊舍」、東「虹橋」三角點區域，地點近北壽山，因制高點一覽無遺且風景優美，可俯瞰北高雄，不少登山老手常慕名而來，但內部路線非常不明顯且複雜，失蹤案件頻傳。加上現在進入秋季，天色至傍晚5點後，很快就昏暗，民眾若擅入，很容易就發生迷途事件。

▲一對夫妻為了找尋網紅打卡景點，夜晚迷路在「壽山百慕達」，雖然安全脫險，但也被開單 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲一對夫妻為了找尋網紅打卡景點，夜晚迷路在「壽山百慕達」，被開單 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這對夫妻就受困在這裡，由於這裡是軍事管制區，區域裡頭都是原始山林，而且底下有不少洞穴，光是叫得出名字就有50多個，一不小心就會摔下去，加上天色很暗，救援十分困難，靠近雄雞洞的地方，明明都已經聽到呼救者的聲音，卻還是找不到人影，因為前方有長滿藤蔓的巨石擋著，消防救難人員只好快速找尋其他前進的路，最後終於找到迷途的這對夫妻，還好人沒有受傷。

這對夫妻表示，看到某位網紅的打卡景點，覺得非常漂亮，所以才會前往探險。不過，壽山有四分之三的範圍是屬於軍事管制區，不開放給民眾進入，高雄市消防局呼籲：「網紅打卡景點大多位於危險地帶，或是軍事管制區當中，請大家不要為了追網紅景點觸犯，或是讓自己陷入險境。」

女孩想要的都在這

【更多新聞閱讀】

快訊／總統府前發言人丁允恭酒駕肇事　機車騎士送醫

終於回家！鳳山大樓146人解隔離　住戶：想哭、衣服泡14天臭了

男網友「指交」紅腫痛爆！自曝染性病？　泌尿女醫打臉：不可能

微拖吊落跑？違規車「微脫鉤」溜了　網歪樓微造句

人人都可變萬磁王？「AZ手臂」也出現　物理名師曝2關鍵

等不及解封「神壇問事」！11人恐罰330萬　乩童苦嘆：神仙難救

高雄嬤打疫苗後失聯　鄰擔心敲門喊「火燒厝」...結局逆轉

 
ET快訊
烟花最快周二變中颱！不排除「登陸」　北北基都在陸警範圍
台灣人不愛打AZ！他怒嗆「自私又勢利」　揭價格便宜全因1件事
快訊／打過兩劑AZ也染疫！英國男扺台陰轉陽　聚會親友多人確診
快訊／桃園確診足跡曝！曾到「汽車旅館開房」　連2天逛光南2門
雙胞胎愛上雙胞胎！姊妹熱戀巨肌兄弟　親密同居4人互尬
他曝數據「莫德納比AZ毒」！　釣出網狂推這疫苗：世上最好
快訊／確診孫「從台北回桃園」　90多歲長輩也染疫！3家人居隔
陳時中戶外飲食2指引　侯友宜不認同「這兩處」開放飲食
新莊男接種莫德納8天後腦幹出血亡　新北打疫苗後死亡累積95例
快訊／桃園保險業務染疫　「客戶媽媽+兒子」2人也確診
武嶺「從夜市開到早市」　停車場降載還硬擠！網驚：無政府狀態

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

持小斧頭討債「砍到爆血」！屁孩高調錄影傳IG　2嫌秒被警送辦

女騎士撞前車「酒測值1.0」　辯「吃2碗麻油雞」免坐牢代價9萬

夫妻找網紅美景鬼打牆！誤闖「壽山百慕達」　救援老司機也怕怕

喝太多隔天上路慘了！北市半年抓582名宿醉族　依公共危險送辦

夫妻都空軍…拚第3胎生女兒「卻意外輾斃」！爸相驗見屍眼眶泛紅

網購「樂高法拉利」開箱傻眼　刑事局與資安業研發網路把關神器

帶6個保險套赴摩鐵　23歲「小隻馬」見警傻眼：微解封討生活啦

北斗星號賣油給北韓無罪定讞　小股東鬱憤亡！船東悲喊：誰能賠償

竊盜通緝犯戴手銬北檢前逃脫　竟稱「毒癮發作想打一針」

阿里山公路34.8公里處土石坍方樹木倒塌！　開放單向通車

山西情侶電扶梯上「忘情討親親」　下秒重心不穩...2人慘摔+翻一圈

超屁白虎「躡手躡腳靠近」嚇夥伴 調皮互動超撒糖...網嗨：墨鏡拿來

鳳梨鼠薯惹怒杜汶澤：逮季大條了！　遭「台腔飆罵」…結局反轉

26歲女騎士環島回程擦撞垃圾車 駕駛跪地祈求...她仍魂斷台2線

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

純情男曝4點「一棒打醒暈船仔」！8個哈才是真的笑...網：中肯到哭

黑鮪魚捕獲量創新高！多達4千尾　遇疫情價格暴跌...每公斤剩140元

假車禍真碰瓷！趁轎車開門衝出　騎士手敲車門...下秒在前方自摔

三級警戒悶壞了！他花40萬買馬 每天爽騎90分鐘放風解悶超拉風

6人高唱「祝你生日快樂」秒悲劇 坐公園K歌費36萬....越南人傻眼

持小斧頭討債「砍到爆血」！屁孩高調錄影傳IG　2嫌秒被警送辦

女騎士撞前車「酒測值1.0」　辯「吃2碗麻油雞」免坐牢代價9萬

夫妻找網紅美景鬼打牆！誤闖「壽山百慕達」　救援老司機也怕怕

喝太多隔天上路慘了！北市半年抓582名宿醉族　依公共危險送辦

夫妻都空軍…拚第3胎生女兒「卻意外輾斃」！爸相驗見屍眼眶泛紅

網購「樂高法拉利」開箱傻眼　刑事局與資安業研發網路把關神器

帶6個保險套赴摩鐵　23歲「小隻馬」見警傻眼：微解封討生活啦

北斗星號賣油給北韓無罪定讞　小股東鬱憤亡！船東悲喊：誰能賠償

竊盜通緝犯戴手銬北檢前逃脫　竟稱「毒癮發作想打一針」

阿里山公路34.8公里處土石坍方樹木倒塌！　開放單向通車

《幽遊白書》重回台灣電視！陳零九興奮：現在小朋友要知道

高雄學前、國小教職員可打疫苗了　國高中還要再等等

烟花最快周二變中颱！不排除「登陸」可能　北北基都在陸警範圍內

雲林快打站日打2000僅1400預約　現場開放600名登記急速秒殺

持小斧頭討債「砍到爆血」！屁孩高調錄影傳IG　2嫌秒被警送辦

女騎士撞前車「酒測值1.0」　辯「吃2碗麻油雞」免坐牢代價9萬

英國當日確診破5.3萬創新高！《柏捷頓家族2》一週2染疫再度停拍

全力衝刺提升基隆疫苗覆蓋率　林右昌：輪到你，就來打！

富豪爽娶小19歲脫衣舞孃　新婚1年離奇慘死！她繼承千萬又嫁富商

飛行傘業者移送法辦　侯友宜：不能飛就是不能飛，別挑戰公權力

車上求讓座被拒她「撩裙脫內褲」 怒罵男乘客：人家是女生！

社會熱門新聞

三重男絕望停車場上吊　妻見屍哭斷腸

台南2歲女童跑出門迎接　慘遭爸輾斃

頂級牡丹灣villa餐廳微解封群聚　驚傳行政院官員在列

台南2歲女童遭父親開車撞倒！凌晨不治

傳播妹「3人KTV大亂鬥」　連身裙被扒剩內衣

美妝節目常客「知名美魔女董座」持球棒作勢打移工　畫面曝光

台南2歲女童遭父開車撞倒命危

夫妻都空軍…拚第3胎生女兒卻意外輾斃！爸相驗見屍心碎

搶廁所罵智障挨告　運將傳訊「走囉，沒事啦」燒炭亡

泰妹曝身體密碼狂勾魂　老司機敲門她傻眼了

淫男拐女野外性侵！　強舔雙胸成定罪關鍵

快訊／台南凌晨氣爆！男緊急送醫

2女騎車環島…她目擊閨蜜撞垃圾車慘死

帶6個保險套赴摩鐵　23歲「小隻馬」見警傻眼

更多熱門

相關新聞

陳其邁火速允諾打疫苗！高雄憨兒員工30日復工

陳其邁火速允諾打疫苗！高雄憨兒員工30日復工

喜憨兒基金日會日前指控，屬於五類施打對象的高雄憨兒，已造冊2個月仍未輪到施打，經向市府請託後，喜憨兒綠野小作所的10位憨兒已率先開打，其他工作站的憨兒也陸續施打完畢。有憨兒興奮表示，打完疫苗有保護力，7月30日就可以回到機構服務了！

衝疫苗接種速度「拿碼表計算」　美女醫：很傷感情

衝疫苗接種速度「拿碼表計算」　美女醫：很傷感情

大小馬悠逛高雄大街　主人3個月前曾被罰

大小馬悠逛高雄大街　主人3個月前曾被罰

「口罩拉下巴」遭攔查　通緝身分意外曝光

「口罩拉下巴」遭攔查　通緝身分意外曝光

泰妹曝身體密碼狂勾魂　老司機敲門她傻眼了

泰妹曝身體密碼狂勾魂　老司機敲門她傻眼了

關鍵字：

高雄壽山柴山百慕達軍事管制區消防鼓山分隊

讀者迴響

熱門新聞

蕾菈把「酸民惡評」寫身上！霸氣反過來轟爆

三重男絕望停車場上吊　妻見屍哭斷腸

打疫苗後　醫生：2飲料先別喝

即／10天開過6次房　台中家教男爽玩雙北9大地區

鳳梨護愛7個月見家長！女友「超狂職業曝」

養養豬妹13歲演電影一夜爆紅！22年後現況曝

鳳梨放閃認愛長腿女友！女方「超正臉蛋曝光」

臉太臭被炒！牠改去麥當勞網笑噴

洗完澡不穿內褲！她讚「分泌物全沒」　網加碼2做法…醫驚

曾出差屏東！彰化創投董座感染源找到了

台南2歲女童跑出門迎接　慘遭爸輾斃

頂級牡丹灣villa餐廳微解封群聚　驚傳行政院官員在列

不想努力了！鯊魚被捕拒放生狂吃自助餐

65歲陳美鳳打疫苗　網：阿嬤辛苦了

陳時中：降級餐飲限制「不可能再鬆了」

更多

最夯影音

更多
山西情侶電扶梯上「忘情討親親」　下秒重心不穩...2人慘摔+翻一圈

山西情侶電扶梯上「忘情討親親」　下秒重心不穩...2人慘摔+翻一圈
超屁白虎「躡手躡腳靠近」嚇夥伴 調皮互動超撒糖...網嗨：墨鏡拿來

超屁白虎「躡手躡腳靠近」嚇夥伴 調皮互動超撒糖...網嗨：墨鏡拿來

鳳梨鼠薯惹怒杜汶澤：逮季大條了！　遭「台腔飆罵」…結局反轉

鳳梨鼠薯惹怒杜汶澤：逮季大條了！　遭「台腔飆罵」…結局反轉

26歲女騎士環島回程擦撞垃圾車 駕駛跪地祈求...她仍魂斷台2線

26歲女騎士環島回程擦撞垃圾車 駕駛跪地祈求...她仍魂斷台2線

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面