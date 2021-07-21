自撞事故多　交通局提醒高齡長者注意用路安全

▲自撞死亡交通事故有增加趨勢，尤其以高齡長者為多數，交通局特利用長輩施打疫苗空檔進行交安宣導，提醒長輩們留意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

自撞死亡交通事故有增加趨勢，尤其以高齡長者為多數，引起台南市政府道安會報高度關注，由於自撞事故與用路人行為高度相關，近期市府交通局利用長輩施打疫苗空檔進行交安宣導，提醒長輩們留意。

交通局表示，2021年度1-6月A1交通事故死亡人數108人，車種以機車事故67人最多（占總體事故62％），年齡層以65歲以上高齡者39人最多（占總體事故36％），雖然事故數較去年同期有所上升，但高齡事故、行人事故、自行車事故皆有下降，代表台南市道安團隊的改善方向仍有收到成果。此外，經過深入分析自撞交通死亡事故46人（占總體事故43％），年齡以60歲以上高齡長者為多數（占自撞事故35％），多以騎乘機車不慎撞擊路樹電桿、護欄為主，日前天候不佳時也發生多起自撞事故，在此特別提醒民眾多留意家中長輩外出行為。

交通局長王銘德表示，市長黃偉哲非常重視各項交通安全工作推動，針對台南市事故族群與特性，採對症下藥方式進行改善，成立「易肇事路段口及高齡者事故防制推動工作小組」，以交通3E策略（工程、教育、執法）為基礎，推動八大重點工作。其中以高齡事故防制以白河、永康、官田、中西區優先進行改善；自撞事故防制則優先以省道如台20線、台17甲、台19線部分易自撞路段進行改善；易肇事路段則優先以每公里傷亡人數最高的路段如崇善路、西門路二段、健康路一段、開元路、民生路二段進行改善。

由於發生自撞事故多以用路人自身行為有關，在此呼籲市民朋友，路況不熟悉、超速失控、駕駛操作不慎、精神不濟等情況下上路很容易發生自撞事故，一個不留心將可能造成終身遺憾，開車騎車切勿貪快並妥適休息再出發，並遵守交通規則，才能快樂出門平安回家。

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