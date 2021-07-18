淡水重大車禍！「微解封之夜」揪團夜衝　15歲少女騎車撞樹爆頭亡

記者游宗樺／新北報導

新北市淡水區18日凌晨6時許，一群青少年騎車行經中正東路二段時，其中一輛雙載機車突然失控往右偏移，猛力撞上路樹，騎車的15歲少女當場頭部重創，送醫時已無呼吸心跳，急救後仍宣告不治，而後座的14歲少年則意識清醒暫無大礙。

▲15歲少女騎車載著14歲少年自撞路樹，少女頭部重創命危。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，當時多名青少年分乘多輛機車夜遊，其中韓姓少女（15歲）騎乘機車，載著14歲的方姓少年，回程途中行經事發地點時，疑似精神不濟，失控高速撞上路樹，隨後整車高速往前滑行，車上2人重摔在地，韓女當場頭部重創倒地，警消到場時已失去生命跡象，被緊急送往淡水馬偕醫院急救。

▲地面留下傷者血跡及拖鞋。（圖／記者游宗樺攝）

現場地面留下傷者的大量血跡，拖鞋、耳機也遺留在現場，所騎機車車頭車殼有明顯刮痕，大燈燈殼脫落，地面除車體碎片外，還留下一付「烤焦」的口罩。

▲少女所騎機車車殼有明顯刮痕。（圖／記者游宗樺攝）

韓女經手術急救後，仍因傷重宣告不治，而方男在治療後，意識清楚暫無生命危險。2名傷者的友人聞訊到醫院關心，警方已派員到醫院進行調查，同時通知家長到院，並派員調閱監視器，以釐清事故原因及肇事的確切責任。

▲少女友人到醫院關心。（圖／記者游宗樺攝）