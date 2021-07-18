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太魯閣案調查曝！台鐵早把「邊坡未設護欄」列缺失　卻只加1立柱

▲▼工程車滑落地點曝光，造成太魯閣出軌。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲太魯閣號出軌造成49人罹難。（圖／記者蕭可正翻攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵太魯閣出軌事故已滿百日，交通部終於在今日公布行政調查報告，報告內指出台鐵共有五項疏失，包括施工計畫與各項文件審核與核定有疏漏、主辦單位督導工程不周、工地人員管理有疏漏、工地人員缺乏行車安全教育訓練、工地防護不周全。

太魯閣出軌事故釀成49人不幸罹難，事故發生當時工程人員並未立即通報台鐵，間接催生意外。交通部行政調查報告中指出，台鐵該工地計畫中，未列明緊急電話，也為提供行車調度無線電話給施工承商。且雖有辦理鐵路行車安全講習，但都不是對施工人員進行。

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▲▼工程車滑落地點曝光，造成太魯閣出軌。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲由於工程車滑落，造成太魯閣號撞上後出軌。（圖／記者蕭可正翻攝）

交通部表示，工程查核小組曾於109年10月7日辦理施工查核，台鐵局工務處也曾於109年9月18日、12月25日辦理工程稽核，均有列出「高差2公尺以上工作場所邊緣，未設置符合規定護欄」等缺失，然而花蓮工務段在109年9月15日工程督導中卻未落實督導。

此外，台鐵局在109年9月18日工程稽核紀錄中雖列出「現場周邊邊坡安全圍籬部分缺口過大及歪斜，恐有墜落之虞」缺失，然而改善報告的照片卻只加設一道護欄立柱，並未全面檢視缺口，間接導致工程車滑落釀禍。

交通部指出，該案工程監造單位於110年2月底填載監造報表之施工進度 98.36％，惟現場實際施工進度僅約為88％，顯示施工進度有浮報之情形。

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