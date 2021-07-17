長者施打率六都第一！桃園多元接種貼心服務　盼7月底達成30%疫苗覆蓋率

▲桃園秉持「精準、有序、友善」的精神，推行多項疫苗接種貼心服務，促進疫苗施打效率。（圖／桃園市政府提供，以下同）

生活中心／綜合報導

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COVID-19疫苗陸續抵台後，各縣市積極施打，拚疫苗接種率，儘快提升群體免疫力。其中，桃園考量到長輩、孕婦、身心障礙者及行動不便市民的需求，祭出多面向貼心服務，讓疫苗施打效率提升，可望7月底達成30%疫苗覆蓋率，代表著每3.4人將有1人完成第一劑接種。

讓疫苗接種率持續普及，桃園市政府及醫療團隊全力調度，設立30處社區接種站及桃園巨蛋體育館站，共31處疫苗接種站，方便市民就近打疫苗。桃園市長鄭文燦在防疫記者會上表示，65歲以上長者施打計畫於7月15日告一段落，75歲以上長者疫苗施打率為73.83%， 65歲以上長者接種率73.91%，兩者皆位居六都第一；此外，避免跨區移動風險，桃園也為1萬2,659名不在籍長者施打疫苗。

▲有效分組、分流，讓所有長輩免預約排隊，依序接種疫苗。

桃園長輩疫苗施打效率高的關鍵在於有效分流施打人潮，為長輩省下預約排隊的時間，更規劃友善的接待服務及動線安排。桃園採用分齡、分組、分里、分時間、分地點的精準分流策略，並改良「宇美町式」注射法，進化成「教室型打法」，長者從等待、接種及休息觀察，都在相同座位不用移動，由醫護人員移動為每一位長者服務。

各接種站提供表演活動，例如管弦樂團現場演奏經典樂曲，舒緩緊張情緒，讓市民在輕鬆氛圍中安心接種；另規劃無障礙動線方便走動進出，提供輪椅借用服務，照顧行走不便的老人家，也主動關懷、協助獨居長者施打疫苗，使獨居長者的接種率達到74.22%。

整個流程順暢、簡單、安心，這樣的施打模式獲得許多長輩好評，表示打疫苗沒想像中複雜，輕鬆接種提高保護力。

▲▼改良宇美町式打法讓接種流程更順暢，還能在優美音樂中舒緩緊張情緒。

▲現場提供輪椅借用服務，體貼行走不便的老人家。

另外，為了讓準媽媽們健康放心迎接新生命的到來，桃園18家醫院及婦產科開設孕婦疫苗門診，市府也在7月9日及13日特別執行孕婦莫德納疫苗接種專案，兩日共1,092人預約，接種人數987人，接種率達90.4%。醫護團隊同樣以「桃園模式」為準媽媽們進行評估及接種工作，不僅有國樂團、管弦樂團在現場演奏適合胎教的樂曲，讓孕媽咪們在舒適環境中放鬆心情接種疫苗，市府更與鑀德恩（Edwin）、亞培心美力、嬰兒與母親雜誌、全新生醫及生寶生物科技等企業合作，準備實用的媽媽禮，送上滿滿的祝福，為每一位準媽媽帶來幸福好「孕」。

▲▼孕婦莫德納專案為近千名準媽媽完成接種，還準備實用的媽媽禮，為各個家庭送上祝福。

要大幅提高疫苗接種，讓民眾輕鬆出門打疫苗，另一關鍵作法就是把服務一次做到位，這次有賴愛心計程車、復康巴士貼心接送，才能讓全市年長者、身心障礙者、行動不便民眾及孕婦等，便利往返各接種站。

在65歲以上長者施打計畫期間，桃園在各接種站安排復康巴士駐點服務，並有183輛復康巴士供有需求民眾以專線免費預約用車，為期一個月的施打計畫，共接送身障或行動不便的長者共2,950趟次。

此外，市府與6大計程車隊合作，包括衛星、新利達、大文山、大都會、新梅及台灣大，共計2,320台車輛投入愛心計程車隊，一個月來，愛心車隊出動達4萬8,212趟次，另接送孕婦285輛次。自疫情爆發以來，市府號召車隊一同加入防疫，現在又啟動疫苗接種的載送服務，對於促進全市疫苗施打率有很大幫助。

▼愛心計程車貼心接送，讓市民輕鬆往返疫苗接種站。

桃園持續秉持「嚴謹疫調、擴大匡列、多次篩檢、落實隔離」等精準疫調原則，守住社區防線；並由市府與醫療團隊合作無間，續推精準、有序、友善接種服務。鄭文燦指出，桃園市總人口227萬，已完成疫苗接種47.8萬人，截至 7 月 16 日，桃園全市疫苗覆蓋率達 21.04%，7月底可望達成全市疫苗覆蓋率30%。