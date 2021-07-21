台南感謝海巡署將病毒阻絕於境外　黃偉哲頒贈加菜金

▲台南市長黃偉哲21日前往海巡署偵防分署台南查緝隊，感謝查緝隊員成功阻絕COVID-19病毒於境外，並親自頒贈3萬元加菜金慰勉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



海巡署20日上午於台南安平外海查獲1艘走私人口的本國籍漁船，經PCR檢驗有船上6人陽性，台南市長黃偉哲21日前往海巡署偵防分署台南查緝隊，感謝查緝隊員成功阻絕COVID-19病毒於境外，並親自頒贈3萬元加菜金，慰勉海巡人員。

黃偉哲市長表示，萬事莫如防疫急，感謝台南查緝隊守住國境、守住海岸線，防止可能的疫情擴散，確保市民的健康安全。黃偉哲表示，在防疫戰爭裡面，任何戰線都不能夠有任何的破口，他肯定海巡人員打擊走私，成功攔阻了COVID-19感染源，尤其台南的海岸線很長，需要強而有力的海岸巡防，擔負防衛國土的相關工作。





黃偉哲說，20日查獲的走私漁船上，其確診者除了會把病毒傳染給同船成員，也可能把病毒再帶進陸地，造成疫情的散播，因此特別感謝海巡署偵防分署台南查緝隊在第一時間就阻斷了傳播鏈。黃偉哲肯定海巡人員的居功厥偉，並代表台南市民對查緝隊的官兵弟兄姊妹表達最高的敬意跟謝意，他亦特別提醒海巡隊員執行查緝工作時務必要注意自身安全。





海巡署偵防分署台南查緝隊長周政璋，感謝黃偉哲市長特地前來加油打氣，周隊長表示，有了黃市長的勉勵，隊員士氣為之一振，承諾未來海巡隊員會不忘本務，繼續努力，堅守崗位。



21日的慰勞行程簡單隆重，海巡署偵防分署台南查緝隊長周政璋、副隊長凃麗雪；台南市軍人服務站長劉可雲、專員葉東生皆共同參與感謝查緝隊員克盡職責，以及不分日夜在防疫期間的付出。

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