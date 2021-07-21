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台南日僑接種AZ疫苗爭議　衛生局：持觀光簽證入境不符身分規定

▲台南市長黃偉哲指出，偷渡客有6人陽性2名是陰性的，3名船員陰性，陽性確診者送醫隔離治療，其餘安置集中隔離所來做觀察14天。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市衛生局長許以霖指出，投訴女子於6月1日持觀光簽證由日本入境台灣，在台灣並無居留證、未長期於台南定居，並不符當初承諾協助接種疫苗日僑身分。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

有關民眾投訴媒體「吹破牛皮！黃偉哲搶喊台南日僑優先接種，收穫掌聲後真相揭曉」一事，台南市衛生局指出，投訴女子於6月1日持觀光簽證由日本入境台灣，在台灣並無居留證、未長期於台南定居，並不符合黃偉哲市長日前承諾將協助接種疫苗之持居留證日僑身分。

台南市衛生局長許以霖指出，台南市獲撥配日本贈送的AZ疫苗後，為協助台南市持有居留證並且有意願接受疫苗接種的日僑共108人接種，透過「財團法人台南市台日文化友好交流基金會」造冊並協助翻譯及陪同接種，統計至7月20日，台南市已陸續協助76名日僑接種疫苗。

日本贈送AZ疫苗給台灣，當初黃偉哲市長承諾，給日僑優先施打，那有意願的108人，我們已經完成76人的施打，當初的承諾就是給居住在台南的，有居留證的長期居住的日僑優先施打為主。此外，其他的日僑，有意願的會循著我們國人，在1922疫苗公費登記平台去預約施打，所以這是一個兩全其美的事情，一個很好的一個結果。

許以霖局長並說，20日晚上也有媒體報導台北確診個案15553曾於7月19日回到台南，經衛生局與個案本人聯繫確認，案15553回到台南並非事實，請民眾不用過度恐慌，並且切勿轉傳散播不實訊息。

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