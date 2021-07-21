北市確診個案「台南活動19天足跡」曝光　匡列39人採檢

▲北市60餘歲男性確診個案15560，為北市案15553之父親，7月1日至19日間曾於台南市活動，相關涉足地點皆已完成清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心21日公告，全國新增16例本土個案，台南無新增本土確診病例，惟台北市60餘歲男性確診個案15560，為北市案15553之父親，於7月1日至19日間曾於台南市活動，相關涉足地點皆已完成清消工作。

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市長黃偉哲指出，「這個確診者他已經確診蠻久了，他被找到的時候，CT值已經30幾了，事實上他已經確診很久了，這段時間都一直待在台南市，這點是我們相對比較覺得需要警惕的地方，所以說如果真的有身體不適，能夠在第一時間自己做快篩也好，趕快去衛生所做篩檢也好，那這樣能夠保護自己也保護他人。」

衛生局長許以霖指出，案15560於7月1至16日於台南市七股區納骨塔工地工作，16日晚間7時28分搭乘高鐵1254車次第7車廂返回台北住家，19日上午6時30分再度自台北搭乘高鐵0203車次第8車廂到台南七股區納骨塔工作，傍晚並至佳里區診所就醫。

19日晚上台南市接獲個案15560，因北市案15553確診而列為居家隔離者，安排其至醫院採檢，於20日確診；個案外出皆有配戴口罩，相關涉足地點亦完成清消；本案匡列接觸者39人，均已安排採檢，其中7人居家隔離、13人自主健康管理、19人自我健康監測。

許以霖指出，台市市民若曾於7月1日、16日及19日與個案搭乘同車次高鐵或台鐵，且出現體不適或疑似症狀，請聯繫防疫專線06-2880180。 身

另，COVID-19公費疫苗第2輪預約接種於7月16日開打，統計至7月20日共52,497人接種AZ疫苗；自展開COVID-19疫苗接種作業起，全市共施打388154劑次，疫苗劑次涵蓋率達20.76％。至7月20日台南市65歲以上長者接種率58.20％；50至64歲接種率17.04％；50歲以上接種率34.73％。

另對疑施打疫苗不良反應部分，台南市衛生局長許以霖指出，有1位79歲男性，6月24日接種疫苗，25日意識有變化，送到佳里奇美，當事人本身有慢性病史，在7月12日過世。另外一個案是，81歲長者，在6月20多日注射疫苗，7月1日自述不適，後來有中風的情形，現在已經平安轉到病房，目前這兩個案已報CDC調查釐清。

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