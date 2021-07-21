　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／北市+9例！公布幼兒園、補習班開放規定　柯文哲最新說明

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心21日公布，國內新增16例本土確診，以台北市9例為最多，其次為桃園市5例，另確診個案中新增5例死亡。台北市政府21日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自主持，《ETtoday新聞雲》全程直播。

指揮中心表示，新增16例本土病例，其中6例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為11例男性、5例女性，年齡介於20多歲至70多歲，發病日介於7月12日至7月19日。個案分布以台北市9例為最多，其次為桃園市5例、新北市2例；其中9例為已知感染源，4例關聯不明、3例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心說明，今日新增5例死亡個案，為2名女性、3名男性，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月25日至6月29日，確診日介於5月29日至7月7日，死亡日介於7月15日至7月19日。

台北市政府21日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自主持，並對教育局公布幼兒園和補習班及校園操場開放規定、增加特定場所公共廁所清消頻率、高端疫苗爭議、桃園市長鄭文燦與台南市長黃偉哲喊AZ混打高端、慈濟採購BNT疫苗等問題做回應。

▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）

▲▼柯文哲、黃珊珊、蔡炳坤召開北市防疫記者會。（圖／北市府提供）

ET快訊
北市確診者「台南活動19天足跡」曝光　匡列39人採檢
桃園今明+8例「全是特殊交友圈」！旅館爽開趴　同事家人都被波
印度驚爆首宗H5N1死亡案例！比新冠致命20倍　WHO教1招
快訊／北市宣布：幼兒園、安親班7／27開放
東湖市場攤商確診「感染源不明」　 7／6起擺攤13天
快訊／打過疫苗仍確診　「Ct值18」搭過北捷、公車
快訊／桃園市政府員工確診！大樓緊急閉館　匡列264人
烟花暴風圈擴大！最新路徑「又有變化」　雨彈連轟北北基5天
快訊／IKEA高雄店離職主管爆確診　匡列225人採檢結果出爐
打疫苗後增10人死亡　4人打莫德納
「30多年沒看過這麼慘！」排隊名店倒光光　北市東區關30店
快訊／北市+9「有2起不明感染源」　12區確診分布曝光
陳時中喊726「可能」降級　侯友宜：沒收到中央通知
LIVE／北市+9例！公布幼兒園、補習班開放規定　柯文哲最新
快訊／鄭州洪災「地鐵躺滿屍體」　蔡英文慰問並表達哀悼
陳時中「蘑菇頭剪掉了」幽默曝原因！網笑PO對照圖：好羨慕
快訊／726新北降級解封？　侯友宜：應階梯式下降
台中疫苗覆蓋率破25%！　盧秀燕：59.7萬人打完一劑
妹妹進奧運卻沒教練！謝淑薇開轟　體育署強硬回應了
「民眾可登記預約高端疫苗」　蔡英文：不安全就不會讓人民施打

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

確診皮膚科醫師遭健身房求償120萬　黃珊珊：台灣人要互相包容

陸生在台打不到疫苗　柯文哲：外籍人士一視同仁就好

83隻梅花鹿落入陷阱後再屠殺　他怒轟連江縣政府全面失靈失能

鄭文燦、黃偉哲願混打高端　柯文哲：沒有科學數據「無法評論」

趙天麟要求江啟臣「管好黨員的嘴」　公開為林明溱不當言論道歉

北市宣布：幼兒園安親班7／27開放　學童人數降載50%

東湖市場豬肉攤商確診「感染源不明」 7／6起曾擺攤13天

烟花來襲打疫苗喊卡？　侯友宜：明天正常施打、已有備案因應

快訊／柯文哲加碼紓困萬華　商業服務業依中央補助金「＋10％」

快訊／北市防疫旅館人員打疫苗仍確診　「Ct值18」搭過公車、北捷

大狗遠方衝來...濕地摔跤絆倒主人　他躺地哀！小狗勾也來：尼腫膜惹

戴資穎3張照曝「抵日晚餐住宿」 比YA報平安：每位選手都重要！

台中外送員遭「超速酒駕男」撞飛　家屬怒批：事後一句慰問也沒有

嚇傻！男子打3顆蛋發現全是雙卵 把剩下3顆打開...竟6顆都雙蛋黃

開心野炊！日本男剛烤第一片肉 下秒被鳥「高速空襲」精準劫走

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

東奧選手村「紙板床架」不堅固？愛爾蘭體操鮮肉狂跳實測影片曝

小吃店闆娘「超前解封」開放內用 老闆見8顧客氣炸：賺的都不夠賠！

東奧「36長官坐商務艙」名單曝光 蘇貞昌震怒！令教育部追究責任

吳亦凡4年前被周星馳評「反差很大」！　10點聲明硬槓都美竹…網揪五大疑點

確診皮膚科醫師遭健身房求償120萬　黃珊珊：台灣人要互相包容

陸生在台打不到疫苗　柯文哲：外籍人士一視同仁就好

83隻梅花鹿落入陷阱後再屠殺　他怒轟連江縣政府全面失靈失能

鄭文燦、黃偉哲願混打高端　柯文哲：沒有科學數據「無法評論」

趙天麟要求江啟臣「管好黨員的嘴」　公開為林明溱不當言論道歉

北市宣布：幼兒園安親班7／27開放　學童人數降載50%

東湖市場豬肉攤商確診「感染源不明」 7／6起曾擺攤13天

烟花來襲打疫苗喊卡？　侯友宜：明天正常施打、已有備案因應

快訊／柯文哲加碼紓困萬華　商業服務業依中央補助金「＋10％」

快訊／北市防疫旅館人員打疫苗仍確診　「Ct值18」搭過公車、北捷

快訊／一喜一悲！台中疫苗覆蓋率逾25%　接種後猝死75人

連4貶！新台幣收盤貶值1.3分　收在28.073元

東奧倒數2天！東京單日暴增1832例　NHK：感染急遽擴大

北市確診個案「台南活動19天足跡」曝光　匡列39人採檢

確診皮膚科醫師遭健身房求償120萬　黃珊珊：台灣人要互相包容

從PLG轉戰T1　丁聖儒加盟台中太陽有望扛先發

奧運選手住宿問題　體育署：都是跟教練溝通後決定的

桃園今明+8例！全是「特殊交友圈」　旅館爽開趴…同事家人慘被波及

阿北快初四了！高溫36度電動車沒電　警方幫推回家

日月潭最新飯店明年開！泡溫泉賞湖景超Chill　還藏無邊際空中花園

山西情侶電扶梯上「忘情討親親」　下秒重心不穩...2人慘摔+翻一圈

政治熱門新聞

奧運總領隊嗆選手「確診活該」　政院籲：集眾人之力支持選手

戴資穎搭經濟艙沒必要政治口水　許淑華：盼回歸制度面處理

戴資穎日本第一餐被罵爆　王浩宇：便當要價2700

快訊／郭台銘、台積電、慈濟購得1500萬BNT　總統府曝運用方式

時力抓到了！是他建議國手坐經濟艙　2019年還逃稅5億找邱太三關說

陳時中推緩坡式降級　沈富雄曝犯大錯

快訊／1500萬劑BNT到貨後　唐鳳疫苗預約系統將新增選項

鄭文燦、黃偉哲第二劑打高端　侯友宜：這是科學不是政治

北市宣布：幼兒園安親班7/27開放　學童人數降載50%

快訊／中國鄭州洪災「地鐵躺滿屍體」　蔡英文慰問並表達哀悼

快訊／奧運國手搭經濟艙　體育署公布「安排過程」

快訊／邱顯智曝包機會議紀錄　防疫協調官建議選手坐經濟艙第一排

北市公布4例確診足跡！　曾赴濱江市場、東湖市場、天母古道

戴資穎爭議「馬英九躺槍」　許淑華被譏放煙霧彈

更多熱門

相關新聞

提早10天達標！　盧秀燕：台中疫苗覆蓋率破25%

提早10天達標！　盧秀燕：台中疫苗覆蓋率破25%

台中市統計，全市接種第一劑COVID-19疫苗人數達59萬7227人，以台中18歲以上234萬5725人口計算，疫苗接種率為25.46%。市長盧秀燕表示，總統蔡英文曾提到，希望疫苗接種率七月底達到25%，台中已提早達標。

「民眾可登記預約高端疫苗」　蔡英文：不安全就不讓人民施打

「民眾可登記預約高端疫苗」　蔡英文：不安全就不讓人民施打

關鍵字：

北市台北市台北市政府柯文哲黃珊珊蔡炳坤疫苗防疫新冠肺炎台灣防疫新冠疫情

讀者迴響

熱門新聞

台灣300萬人全打AZ　醫列9副作用

侯怡君暴怒衝進電視台「當眾攻擊嫩妹小三」！

烟花原地打轉動向有變數　鄭明典：要說抱歉了

吳亦凡15代言全滅「3天燒掉20億」　國際品牌爆他不賠償

懶人包／吳亦凡酒局「20女 vs. 4男」！

水淹鄭州「乘客驚逃」！她淚尋失蹤兒

吳亦凡神管理！同一晚「房間內外尬2女」全瞞住

726降級不解封！陳時中14:00說明

陶晶瑩、李李仁低調飛美國！

奧運總領隊嗆選手「確診活該」　政院籲：集眾人之力支持選手

500萬劑BNT要來了！慈濟成功簽約

吳亦凡最新說明！「私下轉帳都美竹」曝對話截圖

侯怡君怒嗆蕭大陸小三　女方被起底民視員工

R8國道飆239km警怒！萬人逆風洗版

吳亦凡最強玩咖？廣告小妹曝「渣男星排行榜」

更多

最夯影音

更多
大狗遠方衝來...濕地摔跤絆倒主人　他躺地哀！小狗勾也來：尼腫膜惹

大狗遠方衝來...濕地摔跤絆倒主人　他躺地哀！小狗勾也來：尼腫膜惹
戴資穎3張照曝「抵日晚餐住宿」 比YA報平安：每位選手都重要！

戴資穎3張照曝「抵日晚餐住宿」 比YA報平安：每位選手都重要！

台中外送員遭「超速酒駕男」撞飛　家屬怒批：事後一句慰問也沒有

台中外送員遭「超速酒駕男」撞飛　家屬怒批：事後一句慰問也沒有

嚇傻！男子打3顆蛋發現全是雙卵 把剩下3顆打開...竟6顆都雙蛋黃

嚇傻！男子打3顆蛋發現全是雙卵 把剩下3顆打開...竟6顆都雙蛋黃

開心野炊！日本男剛烤第一片肉 下秒被鳥「高速空襲」精準劫走

開心野炊！日本男剛烤第一片肉 下秒被鳥「高速空襲」精準劫走

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面