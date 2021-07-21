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未來3天洪災恐擴大！　陸示警多省「超警以上洪水」風險

▲▼河南省鄭州市豪雨連連、災情不斷，道路上水淹及胸。（圖／路透社）

▲河南省鄭州市豪雨連連、災情不斷，道路上水淹及胸。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

河南省近日特大暴雨成災，中共總書記習近平指示解放軍等各單位全力支援。值得注意的是，除了河南省正遭受洪患外，大陸水利部21日發布訊息示警，未來3天，受冷暖空氣及颱風影響，河北、河南、山西、廣東、廣西等地還將有大暴雨到局部特大暴雨可能，暴雨區內部分中小河流可能發生「超警以上洪水」。

央視報導引述水利部表示，預計未來3天，受冷暖空氣及颱風影響，華北南部、黃淮西北部、華南南部、江南東部及雲南南部等地將有大到暴雨，其中河北南部、河南北部、山西東南部、廣東西南部、廣西東南部等地部分地區將有大暴雨，局部特大暴雨。

▲▼河南暴雨「氣象局長被沖走」　官網資訊超過10小時無人更新。（圖／翻攝微博）

▲從高處往下看，河南省鄭州市部分地區已成水鄉澤國。（圖／翻攝微博）

河川方面，水利部統計，海河流域漳衛河、子牙河、大清河，黃河中游伊洛河、沁河、汾河，淮河流域洪汝河、沙潁河，珠江流域桂南沿海、粵西沿海等河流將出現明顯漲水過程，暴雨區內部分中小河流可能發生超警以上洪水。

針對上述防洪形勢，水利部表示，官方已於7月20日14時啟動水旱災害防禦Ⅳ級應急響應，全力做好應對工作。在前期派出工作組分赴河南、內蒙古的基礎上，又加派3個工作組分赴山西、河南、廣東等省協助指導地方做好防汛和颱風強降雨防禦工作。

在緊急部署南水北調中線工程防汛工作上，水利部表示，已做好四方面應對，包括一是21日0時30分，渠首引水閘進一步下調入渠流量至50立方米每秒，並陸續開啟上游退水閘退水；二是組織金水河上下游可能受郭家咀水庫潰壩洪水影響渠段內所有運行管理人員緊急撤離到安全地帶；三是是潰壩洪水影響範圍內渠段閘門保持遠程調度運用，影響範圍外渠段做好通信中斷現地手動控制的準備；四是緊急向京津冀豫4省市通報險情，並提請做好斷水和水源切換準備。目前南水北調中線總幹渠總體運行安全。

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