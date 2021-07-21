河南鞏義土石流「2個鎮全被淹」　已釀4死疏散2萬人

▲河南鄭州鞏義市土石流。（圖／取自澎湃新聞）

記者陳政錄／綜合報導

河南省特大暴雨，持續在各地造成災情。據官媒《新華社》通報，鄭州轄下一縣級市鞏義，出現山體滑坡、個別路段塌方，洪災已致至少4死，目前全市共轉移群眾6210戶、23663人。

官方通報，7月20日上午以來，黃河河南鞏義段趙溝、裴峪、神堤三處控導工程出現不同程度的山體滑坡，淤泥堆積造成聯壩路無法通行，工程周邊道路全部中斷，道路正在疏通。

▲河南受爆雨影響，鄭州多地交通受阻。（圖／翻攝央視新聞）

在連續的強降雨下，報導指，鞏義發生嚴重洪澇災害，全市多處房屋、圍牆倒塌，目前已統計到至少4人死亡，14座水庫溢洪道出水，2個鎮區大範圍被淹。目前全市共轉移群眾6210戶、23663人。

受山體、到處多處坍方，83條道路受到影響，當地310國道白河立交橋東300米等路段因水毀塌方導致斷行，由於光纖被沖斷、網路基站下沉或遭到掩埋、電線桿倒榻，通信、供電、供水恢復也面臨困難，鞏義市米河鎮鎮區及一些村莊斷電、斷網、斷水已超過24小時，物資補給同樣困難。

河南鞏義通報，7月19日6時至20日15時，鞏義市出現暴雨、大暴雨，局部特大暴雨，最大降水量出現在新中鎮609.1毫米。

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