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東元之爭「壞女人+韭菜」接力登場　股民控公開收購菱光涉內線

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲楊姓股民(左)在律師沈靖家陪同下，告發鈺睿公開收購菱光前，疑有人先買股涉內線交易。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

東元父子爭奪經營權即將在23日股東常會登場，先有兒子點名東元董事長邱純枝是「壞女人」引爆口水戰，父親黃茂雄另組鈺睿公司公開收購黃育仁的菱光公司股權，又被股民質疑，在收購訊息公布前，菱光連兩天出現1、2千張反常大量交易，疑似把不知情股民當韭菜收割，股民19日到北檢按鈴告發，希望檢察官調查有無內線交易罪嫌。

楊姓股民Kevin在律師陪同下到台北地檢署按鈴，指控鈺睿公司6月15日才成立，21日宣布要公開收購菱光公司過半股權，但菱光的股票早在15、16日，就分別出現單日2千多張、1千多張的交易紀錄，一反過去一天頂多幾百張的交易情形，Kevin質疑，「為什麼公司(鈺睿)設立之前，就開始大量的出脫、大量操作，為什麼每次都我們小股民在受害，每次都都是他們在收割我們，不想再被收割了，整天被大老闆收割，甚麼時候換我們做農夫來收割他們。」

律師沈靖家指出，在上市櫃公司公開收購訊息前，容易有知情人士把持不住，先大量買被收購公司的股權，因為股價一定會漲，以鈺睿宣布公開收購菱光公司為例，在訊息公開前，菱光公司股票15、16日爆量交易的股價才
23、24元，公開收購宣布後，達到28元，「每股價差4元，買這麼多張，賺多少錢？」「我們不屬於任何陣營(東元父子)，但是如果你這兩天有買股票的，可能就要接到傳票了。」

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