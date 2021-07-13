東元經營權之爭案外案　策略夥伴華新麗華挨告「內線交易」

▲華新麗華焦佑倫(右起)、東元集團黃茂雄、寶佳集團林陳海是東元電機三大股東。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

東元電機經營權之爭越演越烈，黃茂雄、黃育仁父子多次隔空喊話，雙方人馬也互提訴訟，如今官司意外延燒到東元策略夥伴、華新麗華身上，有華新股東在13日到台北地檢署提告，質疑華新董座焦佑倫在與東元商議換股合作時，以公司名義進場買進東元股票，涉嫌違反《證交法》內線交易等罪。

東元(1504)2020年11月20日發布重大訊息，要與華新(1605)以東元1股換華新麗華1.2股，不但東元股東質疑，換股比例比會計師建議的還少，控告東元董事長邱純枝涉嫌違反《證交法》特別背信、非常規交易罪，聯盟的另一方、華新董座焦佑倫也遭自家股東質疑違法。

任姓股東質疑，焦佑倫涉嫌在2020年，與東元商議股份交換策略合作事項時，就利用與投資大眾資訊不對等，藉職務上知悉的重大消息，以華新公司名義，在集中教義市場買進東元股票，涉嫌意圖牟取不法利益，違反禁止內線交易規定。

此外，任姓股東還指控，華新麗華的2020年年報中，有關請原主辦承銷商就合併等事項出具評估意見部分，疑似有完成時間不實、虛偽的問題，影響華新股東以及投資人權益，也涉及財務業務文件不實，希望檢察官一併查明。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

兄弟被戴綠帽羞憤自殺 黑幫強押前女友殯儀館前剃頭洗門風

拜託降價廠商回：你們有回扣 南港輪胎內鬼收入暴增6千萬

女律師打贏上億官司當街挨打！4煞下狠手拍照回報 藏鏡人卻死了