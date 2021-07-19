東元父子大戰再出招　「爸爸派」告黃育仁掏空聯昌1.5億

▲聯昌電子委任律師黃聖棻到北檢申告黃育仁涉嫌常規交易罪 。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

東元電機股東常會預計23日登場，黃茂雄、黃育仁父子為經營權即將短兵相接之前，黃茂雄為首的爸爸派接連被控違反《證交法》，19日終於出手反擊，東元旗下聯昌電子清查黃育仁擔任董事長期間，疑似以假合約將公司1.5億元匯往海外，卻沒有留下任何訂單、憑證，委任律師19日下午到台北地檢署告發黃育仁，涉嫌觸犯非常規交易罪。

聯昌電子(2431)委任知名事務所律師黃聖棻、文大中提告指出，黃育仁從2011年6月到2021年3月擔任聯昌公司董事長期間，藉由虛假服務合約、佣金合約等方式，將1.5億元匯往國外特定第三人帳戶內，但是聯昌公司內部清查，竟查無該等合約之履約文件及具體交易事實。

提告指出，聯昌匯出的鉅款名義，包括服務合約的首年匯款即超過百萬美元，但當年度卻連最基本的發票憑證都沒有取得；另外黃育仁為白電合約也給付近超過百萬美元，但聯昌公司根本連一張白電產品訂單也沒接到。



聯昌公司發布新聞稿指出，黃育仁指示將資金匯往國外特定人帳戶，卻對聯昌營收無明顯助益，已涉嫌導致聯昌公司承受不當交易風險及損害，似屬不合營業常規交易，為維護投資人權益，依法提出刑事告訴，並將目前搜集資料及證據提供給台北地檢，請求檢察官積極偵辦。

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