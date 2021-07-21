新竹縣疫苗涵蓋率15.7%全國墊底　倒數四名都是國民黨執政縣市

▲民進黨立法院黨團書記長羅致政。（圖／取自民進黨立法院黨團直播畫面）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立法院黨團書記長羅致政21日指出，根據最新統計資料，全台灣的疫苗人口涵蓋率已經達到22.48％，倒數四名的縣市分別為新竹縣的15.7%、苗栗縣的18.7%、南投縣的19.2%、台中市的19.6%，反觀民進黨執政縣市全數都超過20％，希望國民黨也能花更多心思。

民進黨團21日上午召開「國民黨打撃防疫士氣，浪費司法資源」線上記者會，羅致政表示，國民黨與其花這麼多時間浪費司法資源，還不如鞭策自己的執政縣市，加快疫苗施打的速度。

羅致政說明，根據最新資料，截至7月19日，全台灣疫苗人口涵蓋率已經達到22.48％，總統蔡英文希望在7月底達到25％的疫苗覆蓋率，最快在本週就可以達成目標，但是在全台灣所謂後段班、比較倒數的四個縣市，全部都是國民黨的執政縣市，且疫苗涵蓋率皆低於20%。

羅致政指出，倒數四名依序為新竹縣的15.7%、苗栗縣的18.7%、南投縣的19.2%、台中市的19.6%，國民黨與其打亂中央政府的防疫節奏，還不如放更多心思在地方的疫苗施打、接種，讓台灣的總體涵蓋率能夠照著預期往前邁進，不要拖累整個台灣的疫苗覆蓋率。

羅致政呼籲，請國民黨放下政治操作，以人民的健康為念，不要再打擊第一線防疫人員的士氣，「給他們加油打氣都來不及了，怎麼會不斷潑他們冷水、甚至扯他們後腿」。

羅致政認為，國民黨主席江啟臣領導的國民黨已經越走越偏，希望國民黨懸崖勒馬，否則讓人不得不懷疑，江啟臣只是以國民黨主席的位置考量，而把整個台灣的防疫目標放在腦後，只有黨的利益、沒有國家的利益。

羅致政也說，在民進黨執政的所有縣市，疫苗覆蓋率已經全數超過20%，這當然不是政黨的競爭，至少民進黨花了很大的心思在拚疫苗覆蓋率，讓全民的群體免疫快度達成，也希望國民黨能夠花更多心思。

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