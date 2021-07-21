打疫苗遇「最詭異副作用」醫看傻！網刷一排哀號：真的超餓

▲打疫苗後最常見的症狀就是接種部位疼痛。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣新冠疫苗接種族群再擴大！疫苗覆蓋率截至昨日已衝到23%。但打完疫苗後的副作用與不適感民眾也相當有感，其中最常見的包括注射部位疼痛、疲倦、發燒等。近日小兒科醫師徐嘉賢意外發現「最詭異的副作用」就是食慾大開，他一聽傻眼。有已接種的網友也留言證實，「超餓！當了2天的大食怪」。

接種疫苗後，最常見的症狀包括注射部位疼痛、腫脹、疲倦無力及頭痛、發燒等。指揮中心發言人莊人祥曾指出， AZ前10大仍以注射部位疼痛為主，占超過55%，接著是疲倦、肌肉痛，發燒部分則是第一、第二天較多，約為20多%，後續情況則有好轉。另外，其他國家分析，AZ第二劑副作用較少，V-Watch所顯示情況也類似。

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小兒科醫師徐嘉賢昨（20）日也在粉專《黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師》寫道，門診多少會遇到因新冠疫苗副作用而就診的民眾，大多數為痠痛、疲倦、頂多一點發燒、頭暈，少數的腸胃症狀，幾乎在2、3天內即改善。「但是我遇過最詭異的副作用：會食欲大開，想去吃一些平常很少吃的東西，想要吃韓國菜的血腸⋯⋯（這我倒沒吃過）。」

▲徐嘉賢醫師坦言「食慾大開」是自己聽過最詭異的副作用。（圖／翻攝自《黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師》）

徐嘉賢不解的在文中拋問：「請問各位或者家人有什麼奇怪獨特的副作用嗎？」有醫師留言證實，「我打第一劑AZ胃口超好一直想吃東西，打第二劑（5/24）後到現在每天胃口超好」；另外有網友也說，「我以為我是異類。當天食慾大開，吃了很多塊香雞排」、「我媽也是食慾大開…她說隔天早上很餓，吃了2份早餐」、「打完AZ我整整當了兩天的大食怪，我的天啊！！！」。

更有網友將暴食清單PO出：「就是我啦！！！打完回家10：30就開始好餓吃不停，凌晨2點又餓又發燒，吃一堆東西才吃退燒藥睡到天亮。隔天又吃辦桌羹、烤雞、檸檬魚、蝴蝶酥、玫瑰桃、水蜜桃、櫻桃、蘋果、奇異果，然後喝葡萄柚綠茶一定發燒！人體實驗三次實證小孩子不要亂學！」

打疫苗後產生的副作用因人而異，也有網友無奈表示：「我躺了三天完全沒食慾」、「失眠、食慾減退，如果因此變瘦就太好了」、「想到的食物都想吃但我尚未打疫苗」、「打完瘦了兩公斤…」。

對於此說法，前台大感染科醫師林氏璧受訪時指出，「沒科學根據，在臨床試驗和國外都沒看到報告。」 不一定和疫苗有關。

▲打完疫苗營養師推薦「吃5類食物」效果更好！（圖／高敏敏營養師授權提供）

營養師高敏敏也提醒大家，打完疫苗後應避免食用容易引發身體發炎的「油炸重鹹」與「高糖食物」；此外，抽菸會使呼吸道更容易受病毒侵襲，過量的酒精以及熬夜，都會削弱免疫系統都應避免。

高敏敏表示，打完疫苗後補充營養加上生活作息很重要，甚至能提升疫苗保護力，因此她推薦要多吃新鮮原型食物，如可強健細胞及腸胃道的雞湯、魚湯；降低發炎的鮭魚、綠茶、薑黃、莓果；可抑制自由基保護細胞的十字花科蔬菜，還有富含可抗氧化的植化素、維生素的新鮮水果。另外，一天最少得飲用2000c.c.的水分。