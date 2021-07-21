慈濟買到BNT了　王浩宇：疫苗抵台時想打的人都可以打

▲蔡英文跟慈濟視訊，保證協助買疫苗。（圖／翻攝蔡英文臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

繼鴻海、台積電購買1000萬劑BNT疫苗之後，慈濟21日也宣布，已成功簽訂500萬劑BNT疫苗的採購案，未來將全權捐贈給政府提供民眾施打。民進黨前議員王浩宇隨後在臉書發文感謝這些企業、團體。

王浩宇在臉書發文，「感謝郭董、感謝台積電、感謝慈濟，我們要謝謝每一個願意為人民健康努力的企業、組織，真的謝謝你們。」

王浩宇也告訴大家，在這些增購疫苗真正抵達台灣的時候，大部分想要打疫苗的人其實都已經可以打了，至少數量上是這樣的。但很多人不願意打，那就沒有辦法。

慈濟基金會表示，申請採購疫苗以來，經由各方的積極努力及主管機關的協助之下，今（21）日成功與復星實業簽訂500萬劑BNT疫苗採購合約，購得的500萬劑疫苗，將全數捐給主管機關做為民眾施打之用，而行政院捐贈合約也已簽署。

接下來，永齡基金會、台積電、慈濟共捐贈1500萬劑疫苗將在未來到貨，行政院也將在1點15分召開記者會說明。行政院發言人羅秉成表示，對三捐贈單位熱心公益、無私奉獻的精神，政府要再次表達謝忱與感佩之意，並期一起繼續合作，使疫苗順利到貨供國人施打，達成保障國民健康的共同目標。