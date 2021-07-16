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陳建仁33字批王鴻薇堂而皇之說謊　自曝國產疫苗試驗打到安慰劑

▲▼副總統陳建仁於總統府敞廳發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲陳建仁曾參加國產疫苗二期臨床試驗。（資料照／記者李毓康攝，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

台北市議員王鴻薇15日表示，高端與聯亞兩間公司在第二期臨床試驗共收案約7600人，受試者卻不知道自己打到的是疫苗還是安慰劑。對此，前副總統陳建仁15日深夜於臉書駁斥王鴻薇憑空捏造事實、堂而皇之說謊，臨床試驗是在接種第二劑後90天才會告知，他和妻子都是在7月14日接到台大醫院通知，「我打的是安慰劑。」

王鴻薇提到，國產疫苗第二階段7600名受試者中，有些人因為年齡或職業已經符合施打AZ、莫德納的資格，但卡在國產二期試驗尚未解盲，不知道自己到底能不能再去打疫苗，也沒有接到試驗單位和政府通知，可以說是進退兩難；由於前副總統陳建仁也有參加第二期臨床試驗，她痛批，現在疫苗已經大規模施打，國產疫苗卻還未解盲，「政府是把受試者當成白痴嗎？」、「受試者中大概只有陳建仁知道打的是疫苗」。

▲▼台北市議員王鴻薇。（圖／記者李毓康攝）

▲王鴻薇直言，受試者到現在還不知道自己是打到疫苗或安慰劑。

不過，陳建仁15日深夜於臉書PO文駁斥，開頭便點名王鴻薇，「對於王議員憑空捏造事實，深感震驚痛心，她唐（堂）而皇之的謊話，更令人遺憾」，直到7月14日他和妻子才接到台大醫院通知，院方告訴他們參加國產疫苗二期臨床試驗的解盲結果，「我打的是安慰劑。」

陳建仁表示，該臨床試驗是在接種第二劑（疫苗或安慰劑）後90天，才會告知個別受試者所打的是疫苗或安慰劑，醫院也有通知安慰劑組捕施打疫苗的延伸性計畫，目前計畫內容包括5次回診和3次電訪，第一次回診包括計畫説明、簽署同意書、抽血檢驗、心電圖檢查、和理學檢查；第二次回診包括施打第一劑疫苗和抽血；第三次回診是施打第二劑疫苗；第四次回診是施打第二劑後一個月的回診抽血；第五次回診是施打第二劑後6個月的安全性評估。

陳建仁表明，他決定繼續參加補施打疫苗的延伸計畫，支持國產疫苗研發，他相信大多數台灣民眾，都有很好的科學素養和思辨智慧，不會受到假消息誤導，「這是台灣自由民主培育出來的理性與公義！」

▼高端疫苗生物製劑股份有限公司竹北製劑廠。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼高端疫苗生物製劑股份有限公司竹北製劑廠。（圖／記者湯興漢攝）

陳建仁臉書全文如下：

我才獲通知打了國產疫苗臨床二期試驗的安慰劑

中研院的院士好友剛傳給我一則聯合報的即時新聞，問我是否看過？我看了該則報導，對於王議員憑空捏造事實，深感震驚痛心，她唐而皇之的謊話，更令人遺憾。

昨天（7月14日）我和內人才接到台大醫院的通知，告訴我們参加國產疫苗二期臨床試驗的解盲結果，我打的是安慰劑。該臨床試驗是在接種第二劑（疫苗或安慰劑）後的90天才會告知個別受試者所打的是疫苗或安慰劑。

醫院也通知我安慰劑組補施打疫苗的延伸性計畫，目前計畫內容是包括5次回診和3次電訪：第一次回診包括計畫説明、簽署同意書、抽血檢驗、心電圖檢查、和理學檢查。第二次回診包括施打第一劑疫苗和抽血。第三次回診是施打第二劑疫苗。第四次回診是施打第二劑後一個月的回診抽血。第五次回診是施打第二劑後六個月的安全性評估。我決定繼續参加補施打疫苗的延伸計畫，支持國產疫苗的研發！

参加這次臨床試驗，讓我深刻體會到該臨床試驗的設計完善與執行嚴謹，可以媲美國際知名藥廠的多中心臨床試驗。該試驗的雙盲程序、隨機分配、多中心合作、跨地區收案、第三方資料監測與分析、檢體採集與標準檢驗等，都是可圈可點。

很可惜，近日有些媒體報導及網路訊息傳播了許多不實消息來誤導讀者，實在令人失望與難過。但是我相信大多數台灣民眾，都有很好的科學素養和思辨智慧，不會受到假消息的誤導，這是台灣自由民主培育出來的理性與公義！

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