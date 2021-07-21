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民進黨團批提告陳時中「東施效顰」　要求江啟臣撤告向國人道歉

▲▼防疫我+1，感謝台北市計程車隊協助防疫及運動，國民黨在主席江啟臣及多位黨籍立委陪同下，捐贈1800個防疫面罩及10000個口罩。防疫物資由台北市計程車客運商業同業公會理事長梁平良代表接受捐贈。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者湯興漢攝）

記者林銘翰／台北報導

中央流行疫情指揮中心19日宣布，國產高端疫苗通過衛福部食藥署「緊急使用授權」（EUA）專家審查會議，國民黨主席江啟臣20日按鈴申告失職官員。對此，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳批評，國民黨這是在東施效顰，請江啟臣重新思考撤告，不要浪費司法資源。

高端疫苗成為全世界第一個未進行第三期臨床試驗，就以「 免疫橋接」通過EUA的新冠肺炎疫苗，由於專家審查會議採取閉門方式、內容未揭露，讓學者與在野黨質疑是黑箱作業，江啟臣20日上午前往台北地檢署，針對高端通過EUA按鈴申告失職官員。

民進黨團21日上午召開「國民黨打撃防疫士氣，浪費司法資源」線上記者會，與會者包括劉世芳、民進黨團書記長羅致政、民進黨團副幹事長黃世杰、民進黨立委鄭運鵬等人。

劉世芳表示，江啟臣帶領國民黨團幹部按鈴申告，聲稱要控告衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅等人，民進黨團認為這是「以疫謀亂」又來了、而且是東施效顰，用這樣的方式打擊前線指揮作戰的人員非常不妥，「我們覺得在浪費司法資源上又一樁」。

黃世杰指出，看到國民黨的提告理由，民進黨團認為非常荒謬、可笑，這除了嚴重打擊防疫士氣，也衝擊研發國產疫苗人員的士氣，同時更是浪費司法資源，如此荒誕不經的提告顯然不會成立，呼籲國民黨懸崖勒馬、不要一直在做無謂的政治操作。

羅致政則說，對於國民黨提告的所有作為，陳時中昨天已經表明「心灰意冷」，民進黨團覺得相當不捨，但是這場防疫的戰爭還沒結束，而且已經到了關鍵時刻，因此要正告、警告國民黨不要一直扯指揮中心的後腿。

羅致政質疑，國民黨不只鎖定衛福部、指揮中心，現在更鎖定最重要的食藥署，讓人不得不懷疑其背後的目的，就是要製造更多混亂、打擊防疫人員的信心，以及整個政府防疫的節奏，國民黨以疫謀亂的證據已經凸顯出來，這樣的居心不只造成社會動盪，更是浪費司法資源。

鄭運鵬說，國民黨的作為令人痛心遺憾，希望江啟臣撤銷提告、跟國人道歉，好好地跟執政的地方縣市政府合作，一起提高台灣的疫苗接種率，以及人民對於各種疫苗的信心。

劉世芳表示，在這場全台灣關切的疫情之亂裡面，國民黨一路以來扮演的角色大家心知肚明，這種控告的方式其實是在東施效顰，因為最早包括新黨在內的部份主張統一人士，當時希望台灣可以購買中國疫苗，也是按鈴控告陳時中及總統蔡英文。

劉世芳強調，民進黨團要正告江啟臣，如果能夠撤告就不要浪費司法資源，陳時中率領的指揮中心是為台灣人牟利，絕對不是要圖利個人或政黨，請江啟臣重新思考撤告，不要浪費司法資源。

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