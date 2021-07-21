民進黨團批提告陳時中「東施效顰」　要求江啟臣撤告向國人道歉

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

中央流行疫情指揮中心19日宣布，國產高端疫苗通過衛福部食藥署「緊急使用授權」（EUA）專家審查會議，國民黨主席江啟臣20日按鈴申告失職官員。對此，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳批評，國民黨這是在東施效顰，請江啟臣重新思考撤告，不要浪費司法資源。

高端疫苗成為全世界第一個未進行第三期臨床試驗，就以「 免疫橋接」通過EUA的新冠肺炎疫苗，由於專家審查會議採取閉門方式、內容未揭露，讓學者與在野黨質疑是黑箱作業，江啟臣20日上午前往台北地檢署，針對高端通過EUA按鈴申告失職官員。

民進黨團21日上午召開「國民黨打撃防疫士氣，浪費司法資源」線上記者會，與會者包括劉世芳、民進黨團書記長羅致政、民進黨團副幹事長黃世杰、民進黨立委鄭運鵬等人。

劉世芳表示，江啟臣帶領國民黨團幹部按鈴申告，聲稱要控告衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅等人，民進黨團認為這是「以疫謀亂」又來了、而且是東施效顰，用這樣的方式打擊前線指揮作戰的人員非常不妥，「我們覺得在浪費司法資源上又一樁」。

黃世杰指出，看到國民黨的提告理由，民進黨團認為非常荒謬、可笑，這除了嚴重打擊防疫士氣，也衝擊研發國產疫苗人員的士氣，同時更是浪費司法資源，如此荒誕不經的提告顯然不會成立，呼籲國民黨懸崖勒馬、不要一直在做無謂的政治操作。

羅致政則說，對於國民黨提告的所有作為，陳時中昨天已經表明「心灰意冷」，民進黨團覺得相當不捨，但是這場防疫的戰爭還沒結束，而且已經到了關鍵時刻，因此要正告、警告國民黨不要一直扯指揮中心的後腿。

羅致政質疑，國民黨不只鎖定衛福部、指揮中心，現在更鎖定最重要的食藥署，讓人不得不懷疑其背後的目的，就是要製造更多混亂、打擊防疫人員的信心，以及整個政府防疫的節奏，國民黨以疫謀亂的證據已經凸顯出來，這樣的居心不只造成社會動盪，更是浪費司法資源。

鄭運鵬說，國民黨的作為令人痛心遺憾，希望江啟臣撤銷提告、跟國人道歉，好好地跟執政的地方縣市政府合作，一起提高台灣的疫苗接種率，以及人民對於各種疫苗的信心。

劉世芳表示，在這場全台灣關切的疫情之亂裡面，國民黨一路以來扮演的角色大家心知肚明，這種控告的方式其實是在東施效顰，因為最早包括新黨在內的部份主張統一人士，當時希望台灣可以購買中國疫苗，也是按鈴控告陳時中及總統蔡英文。

劉世芳強調，民進黨團要正告江啟臣，如果能夠撤告就不要浪費司法資源，陳時中率領的指揮中心是為台灣人牟利，絕對不是要圖利個人或政黨，請江啟臣重新思考撤告，不要浪費司法資源。

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