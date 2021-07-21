快訊／慈濟500萬劑BNT入手　行政院13:15說明專案捐贈進度

▲輝瑞/BNT及AZ疫苗。（圖／路透）



記者陳家祥／台北報導

台積電、永齡基金會日前洽購BNT疫苗，順利取得1000萬劑，預計9月底到貨；而慈濟基金會在21日也透過新聞稿表示，已與上海復星實業成功簽訂500萬劑BNT疫苗採購合約。總計1500萬劑疫苗將在未來到貨，行政院下午1點15分召開記者會說明，正式說明專案贈進度。《ETtoday新聞雲》全程直播。

行政院發言人羅秉成21日表示，捐贈單位慈濟基金會於今日上午約八時左右，將備妥之相關契約等法律文件，遞送受捐贈單位衛福部疾管署審核，該署同仁立即完備相關行政程序後，於同日約十時許，由疾管署周志浩署長完成捐贈契約之簽署手續。特別要感謝慈濟基金會的善行義舉，以及疾管署同仁的辛勤付出，終在公私協力的合作下，順利達成此項階段性的重大進展。

羅秉成指出，本專案依循先前台積電、鴻海/永齡基金會捐贈專案之模式比照辦理，其捐贈原則、契約架構及條件均相同一致。慈濟、台積電、鴻海/永齡等三捐贈單位各捐贈500萬劑，此共計1,500萬劑之BNT疫苗，將統由疾管署併案向食藥署申請EUA 專案輸入許可，同時也會將12-18歲未成年人納入使用對象之範圍內。另經協調三捐贈單位，此1,500萬劑疫苗將一併排入製程整體規劃，日後每批疫苗數量即由三捐贈單位平均分配，同步供貨，由中央統籌運用。

羅秉成指出，慈濟基金會係於上（6）月23日向衛福部遞件申請，當時台積電、鴻海/永齡基金會專案因已先推動進行，致未能同時併案處理，但經審度評估後，遂於本（7）月1日決定另成立慈濟捐贈疫苗專案，而為加速推動此項專案之進行，於本月9日由疾管署先行簽署辦理採購前置作業所需之法律文件，以利慈濟基金會後續辦理洽購事宜。因汲取前案的經驗及作法，才能加速在一個月內就完成本專案捐贈契約之簽署程序。

羅秉成表示，對三捐贈單位熱心公益、無私奉獻的精神，政府要再次表達謝忱與感佩之意，並期一起繼續合作，使疫苗順利到貨供國人施打，達成保障國民健康的共同目標。