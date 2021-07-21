外送員打到高端試驗「安慰劑」　想接種莫德納卻受阻淪疫苗孤兒

▲有一名Uber Eats外送員表示，自己有參加高端試驗，儘管得知打到安慰劑，仍被拒絕施打莫德納疫苗。（示意圖，非文中當事人／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

高端疫苗原本在今年10、11月才能全體解盲，日前卻公布，參加延伸性試驗者可先個別解盲。有一名Uber Eats外送員21日投訴，2月至4月參與高端疫苗試驗，上週被列入外送員專案施打疫苗，聯繫高端後得知打到安慰劑，北市卻因為擔心混打而拒絕他接種疫苗。對此，台北市副市長蔡炳坤回應，須先釐清有無接種高端安慰劑證明。

一名Uber Eats外送員21日表示，自己於2月至4月參與高端疫苗試驗，上週接到通知，被列入外送員專案排入19日打疫苗，因此詢問高端疫苗後得知，自己打到的是安慰劑，進而決定接種公費疫苗，卻被北市以「有混打風險」為由拒絕，質疑權益遭剝奪。

對此，蔡炳坤21日回應，高端疫苗二期試驗要到10月才解盲，後來因為某種因素考量，所以有「同意參加延伸性試驗」前提下可個別解盲。該外送員要來接種公費疫苗時，主動提到過去有參與高端試驗並打到安慰劑，因此被醫護人員詢問「如何證明？」但對方僅稱是打電話詢問得知。

蔡炳坤認為，「我想這事情需要很慎重，究竟你提供的只是個人訊息，還是高端有什麼證明？」畢竟接種疫苗要考慮安全性，且高端對提前解盲的試驗者稱可以打疫苗，「這責任在哪？萬一打了之後出了問題，誰來承擔？」

蔡炳坤呼籲，打疫苗應相當慎重，高端能否給試驗者提出明確證明？畢竟不是全體解盲，而是個別通知解盲，倘若是打安慰劑，「當然也許可以接種疫苗」，但如果打到的是疫苗呢？

此外，蔡炳坤也提到，高端疫苗對外是說「如果同意參加延伸性試驗，就可以個別解盲。」這樣個別解盲者是否未來會繼續接種第二劑高端疫苗，還是直接打現有的公費疫苗，這地方必須先釐清處，「接種疫苗是每個人權利，但更重要的是維護大家健康，這才是我們要去思考的。」