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羅致政：蔡英文沒有跳票　中華奧會、體育署「的確出了很大問題」

▲▼2016年里約奧運蔡英文授旗。(圖／記者張克銘攝)

▲2016年里約奧運蔡英文授旗。(圖／記者張克銘攝)

記者林銘翰／台北報導

東京奧運中華代表團19日啟程，卻爆出選手搭經濟艙、官員搭商務艙的爭議，也引起外界熱議。對此，民進黨立法院黨團書記長羅致政坦言，這次中華奧會、體育署的安排「的確出了很大的問題」，但是這次是一個特別的狀況，總統蔡英文在2016年的承諾沒有跳票。

民進黨團21日上午召開「國民黨打撃防疫士氣，浪費司法資源」線上記者會，與會者包括羅致政、民進黨團幹事長劉世芳、民進黨團副幹事長黃世杰、民進黨立委鄭運鵬等人。

羅致政表示，總統蔡英文曾經在2016年公開承諾，所有選手出國參加重要賽事時，都要讓他們搭乘商務艙，因此在2016年的里約奧運、2017年的黎巴嫩亞洲盃籃球賽時，所有的選手都是乘坐商務艙。

羅致政還說，時任行政院長林全在2017年授旗團隊參加波蘭世界運動會，當時所有教練、選手也都是坐商務艙，這次中華奧會、體育署的安排「的確出了很大的問題」，這次是一個特別的狀況、的確要嚴格檢討，但是蔡英文做的承諾沒有跳票。

羅致政強調，在2016年之後的很多重要賽事，教育部及相關單位都安排讓教練、選手乘坐商務艙，只不過這次的確有很大的錯誤，教育部、中華奧會有必要做很大的檢討，尤其跟選手在事前沒有進行溝通，相信在奧運告一個段落之後，整個行政部門一定會深刻檢討。

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