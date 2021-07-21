南京國際機場9員工確診！當地民眾連夜PCR　4地上調為中風險

▲機場是戰役第一線。（示意圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

據《新華社》報導，南京祿口國際機場工作人員定期核酸檢測採樣中，20日有9人檢測結果呈陽性，涉及工作人員主要是參與機場航班保障人員，包括地服、保潔等崗位人員。據江蘇衛健委21日通報證實，江蘇新增本土確診病例7例，新增本土無症狀感染者2例。目前，當地居民已連夜開展核酸檢測。

通報顯示，7月20日0時-21日8時，江蘇新增本土確診病例7例（機場人員每周例行篩查發現，在南京市定點醫院治療），新增本土無症狀感染者2例。

目前，全省追蹤到確診病例和無症狀感染者的密切接觸者20690人，已解除醫學觀察20144人，尚有546人正在接受醫學觀察。

南京市新冠肺炎疫情防控指揮部通報，自2021年7月21日起，南京市江寧區祿口街道謝村社區、白雲路社區、石墊村，溧水區石湫街道九塘行政村毛家圩自然村由低風險地區調整為中風險地區，祿口街道為封控區域。目前，其他地區風險等級不變。

此外，南京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作指揮部也發布，關於進一步強化疫情防控工作的通告。通報顯示，廣大市民群眾非必要不離寧（南京簡稱寧），確需離寧的，需持有48小時內核酸檢測陰性證明（48小時內陰性證明要求自7月21日0時起實施）。