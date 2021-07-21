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全台機車考照因疫情大塞車！半夜上網也搶不到「比考大學難百倍」

▲台南監理站因三級疫情警戒的關係，減少考照名額，造成機車考照大塞車，引起民怨。（圖／資料照，記者林悅翻攝，下同）

▲台南監理站因三級疫情警戒的關係，減少考照名額，造成機車考照大塞車，引起民怨。（圖／資料照，記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全國疫情三級警戒，造成全台機車考照都大車，不少滿18歲民眾急著想考駕照打工、上課，半夜上網搶一週也搶不到名額，抱怨比考大學難上百倍！家長與孩子怨聲載道，台南監理站表示，受到疫情警戒影響，室內外都不能群聚，因此考照名額都受限，機車考照一天共40人，但只要疫情解封，就會加速辦理考照事宜。

▲台南監理站因三級疫情警戒的關係，減少考照名額，造成機車考照大塞車，引起民怨。（圖／資料照，記者林悅翻攝，下同）

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「我滿18歲，我要考駕照」，台南市議會國民黨團受理18歲年輕朋友陳情，監理站規定疫情期間，每天路考限定15人報考，議員出動助理上網搶名額，多日仍鎩羽而歸，國民黨團不解，政府何苦為難年輕人，驗車都可以民間代驗，路考為何不能民間代辦？台南市光是今年年滿18歲的年輕人就有16985人，若照每天15人的限速路考，是要考到天荒地老嗎？

▲台南監理站因三級疫情警戒的關係，減少考照名額，造成機車考照大塞車，引起民怨。（圖／資料照，記者林悅翻攝，下同）

市議員蔡淑惠表示，多位家長帶著年滿18歲的孩子到她服務處陳情，家長們激動的說，孩子考上大學要到外地讀書，學校要求學生必須有駕照才能申請學校停車位，沒想到監理站規定疫情期間一天只受理15人考駕照，他們努力好久都排不上，孩子們好焦慮，她的服務處受理陳情後，立刻出動多位助理，每天晚上12時準時上線搶名額，沒想到搶了一個禮拜，仍搶不到1個名額，難怪家長和年輕人們會生氣，直說這比大學聯考還要難上數百倍。

台南市議會國民黨團說，大學生申請學校停車位需要駕照，駕照更是求職的基本要求，想當個清潔工要駕照，想到飲料店打工也要駕照，連安心上工都要駕照，所以現在年輕人只要滿18歲就會立刻去考駕照，沒想到今年碰到疫情三級警戒，想考個駕照光是上網報名就難如登天，一天限額15人，連下鄉考照點都怕群聚而停掉。

▲台南監理站因三級疫情警戒的關係，減少考照名額，造成機車考照大塞車，引起民怨。（圖／資料照，記者林悅翻攝，下同）

▲國民黨台南市議會黨團，請台南市長黃偉哲出面跟民進黨政府中央反映，不要故意為難今年剛年滿18 歲的年輕人，讓他們儘速能考駕照。

國民黨團怒嗆，公路總局是要等三級警戒解除，第一線人員全部打完疫苗後，才會考慮恢復下鄉考照和解除每日15人的考照限制，民進黨政府無能不去買疫苗，讓百業掀倒閉潮，讓民怨炸鍋，公路總局員工打不到疫苗，就讓考駕照接近停擺嗎？可知台南市今年有16985人滿18歲，以每天15人可以考路考的速度計算，需要1132天才考得完。

國民黨團請黃偉哲市長出面跟民進黨政府中央反映，不要故意為難今年剛年滿18歲的年輕人，要等到這無能的政府，幫公路總局相關員工打完疫苗，要等報何時，汽車檢驗都可以請民間代辦，機車路考請民間代辦有何不可？

▲台南監理站因三級疫情警戒的關係，減少考照名額，造成機車考照大塞車，引起民怨。（圖／資料照，記者林悅翻攝，下同）

台南監理站表示，名額不是每天15人，而是上午、下午各20人，一天共40人，在疫情警戒之前是上午、下午各50人，一天共100人，一天名額減少60人，所以因疫情考照有塞車情況，這全台各監理站都一樣，但防疫需配合中央疫情指揮中心的防疫規定來做。因機車考照必須先道安講習，再筆試、路考，台南監理站講習的場地沒有辦法做隔板，筆試場地可以做隔板，但都需要梅花座，所以才減為上下午各20人。

▲台南監理站因三級疫情警戒的關係，減少考照名額，造成機車考照大塞車，引起民怨。（圖／資料照，記者林悅翻攝，下同）

據了解，台南監理站委託台南市4間民間駕訓班可進行普重機車考試，但只有路考，講習與筆試仍要在監理站裡，以示公平。目前民眾上網預約考機車駕照，當天開放之後1個月的名額，以7月21日而言，是開放到8月20日的名額，但都已經被搶光；之前監理站有下鄉路考便民服務，只要當地有30名以上預約，監理站就會主動下鄉服務，從講習、筆試到路考一次完成，但三級疫情警戒不群聚，所以也都取消。汽車考照部分，則因人數相對於機車考照較少，目前尚無塞車問題。

▲台南監理站因三級疫情警戒的關係，減少考照名額，造成機車考照大塞車，引起民怨。（圖／資料照，記者林悅翻攝，下同）

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