1天下近1年份的雨！鄭州「千年暴雨」原因曝　竟與「烟花」有關

▲鄭州暴雨目前已造成12人死亡。（圖／翻攝自中新社）

實習記者高琳景／綜合報導

河南鄭州近日遭遇「千年級暴雨」襲擊，不但在24小時降下雨量高達596.5毫米，打破歷史紀錄，造成當地嚴重水患，據官方資料顯示，已知有12人死亡、超過10萬人緊急疏散。有氣象專家指出，造成這起暴雨的因素，竟和遠在1千多公里外「烟花颱風」有關。

據大陸氣象社團「中國氣象愛好者」在微博指出，鄭州自昨（20日）上午12點至今（21日）早11點，24小時累積雨量高達596.5毫米，打破大陸省會級城市24小時雨量紀錄，鄭州常年平均全年降雨量為640.8毫米，等於一天下了將近一年份的雨量，20日下午5點的時雨量更達201.9毫米，造成市區淹水嚴重、交通中斷，也釀多人死傷。

▲鄭州降水累計情況。（圖／翻攝自微博／中國氣象愛好者）

而造成鄭州破記錄暴雨的原因，竟與目前在琉球南方海面的烟花颱風有關。「中國氣象愛好者」提到，由於今年副熱帶高壓偏北，且都是飽含太平洋水氣的東南風，18日形成的烟花颱風，即和副熱帶高壓氣流的引導下，大量的水氣從東南沿海被輸送到陸地進入華北內陸，加上當地地形的關係，導致降雨範圍更集中，使雨勢持續更強的落下。

▲地鐵站躺滿屍體，車廂內水淹及胸。（圖／翻攝自Twitter@TragedyInChina）