Live／烟花第一發！「海上警報」發布北台紫爆　氣象局最新說明

記者許力方／台北報導

6號中度颱風「烟花」睜大眼步步逼近，中央氣象局預計21日晚間8時30分發布第一次海上颱風警報，暴風圈將對構成威脅，出現強陣風。預報員中心課長林秉煜稍早指出，預估烟花將持續增強、暴風圈有擴大趨勢，23、24日（周五、六）距離台灣最近，影響最劇，強風豪雨；受其外圍環流影響，北台灣已經開始出現降雨，越晚雨越大，中南部、花蓮也有局部降雨。

林秉煜表示，22日白天開始北台灣尤其山區將有局部大雨發生機率，中南部、花蓮也有局部降雨，台東、金馬澎則是多雲到晴，台東有午後陣雨，另外，花東、金門在沒下雨時，仍會有36度高溫出現。氣象局提醒，22日起北台灣風雨增強，中南部漸漸有風雨，沿海有8至9級強陣風。

▼烟花颱風颱風眼清晰。（圖／翻攝RAMMB）



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▼烟花颱風將帶來強風豪雨。（圖／中央氣象局）



氣象局分析烟花颱風「風雨時程」：

7／21（周三） 外圍環流影響－

北宜偶陣雨、沿海風增強，颱風外圍環流開始影響，沿海、外島之北風將轉強。北、東北部出現短暫陣雨，越晚、降雨時間越長；其他地區維持午後雷雨、夏季天氣型態。

7／22（周四） 颱風接近－

各地風雨漸強，颱風逐漸接近東部海面，全台各地、澎湖的風雨漸強，尤其⚠中部以北，東北部開始出現強風、局部大雨。

7／23－7／24（周五－六） 明顯影響－

嚴加防範強風、豪雨，這兩天烟花由東北部至北部海面通過，為颱風離台灣最接近、影響最顯著的時間。各地感受強勁風力，北部山區慎防豪雨以上等級強降雨，中部以北、東北部，及南部山區將有局部大雨或豪雨，請務必注意安全。

7／25（周日） 颱風進入中國，引入西南風水氣－

西南風影響，中南部天氣仍可能有較大雨勢，颱風進入華中陸地、逐漸減弱，但挾帶的西南風，持續帶給中南部雨水，其他地區的天氣也未完全穩定。

氣象局指出，烟花颱風移動速度慢，導致影響時間長，北部山區將累積大量雨水，務需注意。在中部以北、東北部，及南部山區，將有明顯雨勢，請大家一定要做好防颱、防淹的準備，由於導引颱風移動之氣流仍不明確，未來路徑仍可能有變化。