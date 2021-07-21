「黑洞烟花」變壯暴風圈200km！90°甩尾路徑再變　超猛豪雨↑炸2天

記者許力方／台北報導

中央氣象局21日晚間8時30分針對6號中颱「烟花」發布海上颱風警報，根據衛星雲圖顯示，烟花開眼後強度持續增強，颱風眼又大又圓，十分清晰，暴風圈更擴大20公里。預報中心課長林秉煜指出，烟花在向西移動過程中有增強趨勢，隨著颱風接近，北部雨勢越晚越大，降雨從22日至24日（周六）會持續越來越明顯，尤其23至24日（周五至六）中部以北、宜蘭地區、南部山區有局部豪大雨，北部山區則嚴防局部豪雨以上劇烈降雨。

林秉煜指出，未來24小時內，烟花颱風的暴風圈將對東北部、東南部海面構成威脅，北部、東半部、恆春馬祖都有長浪，西半部、東北部、東部沿海空曠地區也將出現8至9強陣風。隨著颱風向西靠近台灣，22日白天起不斷有外圍雲系移入台灣，北部下雨越來越明顯，時間越頻繁，中南部、花東也有零星降雨。

▼烟花暴風圈擴大至200km，颱風眼又大又清楚。（圖／翻攝NOAA）



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▼烟花「海警發佈」路徑持續北修，逼台過程中仍會增強。（圖／中央氣象局）

▲▼烟花逼近路徑再北修，將為北台灣帶來豪雨以上劇烈降雨。（圖／NCDR）



▼烟花又再度剎車，未來將90度往北大轉彎。（圖／翻攝RAMMB）



林秉煜說，入夜到22日降雨越來越持續，定量降水預估，北部將有局部大雨，中南部、花蓮也有局部降雨；白天之後降雨持續，山區須留意，中南部、花蓮依舊偏向局部短暫陣雨，台東、金馬澎天氣多雲，台東有午後陣雨。北台灣降雨從22至24日會持續越來越明顯，23日至24日中部以北、宜蘭有局部大雨或豪雨，南部山區也有局部豪大雨可能，尤其北部山區嚴防局部豪雨以上劇烈降雨，東北部、南部山區局部豪大雨，預估25日（周日）烟花移動到中國，轉吹西南風將帶來不穩定環境。

至於烟花的路徑，林秉煜表示，目前氣象局預報路徑仍偏北，但烟花在往西北轉彎的過程中可能還有變化。22日向西緩慢移動，23、24日路徑向西北移動，過程暴風圈南緣是否接觸陸地，需要再觀察，尤其烟花在西移的過程中，環境相對有利發展，強度會增強，暴風圈也會擴大，是否增強到強颱，目前預估仍在中颱強度。

根據氣象局觀測，烟花21日晚間8時位在台北東南東方約540公里海面上，從時速11公里再降至8公里的速度，轉向西進行，近中心最大風速從每秒38公尺增強至40公尺，相當於13疾風，瞬間最大陣風增強至每秒50公尺，7級風暴風半徑也從180公里擴大至200公里，10級風暴風半徑擴大至70公里。其暴風圈正逐漸向台灣東半部海面接近，對台灣東北部海面及東南部海面將構成威脅。

▼烟花暴風圈侵襲率略為降低。（圖／中央氣象局）



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