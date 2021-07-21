河南「千年暴雨」3天強灌617毫米　等於317個西湖倒進鄭州

▲鄭州3天的雨量，相當於317個西湖的水量，其中150個集中在1小時內倒進去。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

河南鄭州面臨千年暴雨成災的窘境，已知造成25死7失聯，「中國中央氣象台」記錄鄭州從17日晚上8時到20日晚上8時，3天累積降雨617毫米，相當於一年的降雨量，也等同於317個西湖的水量倒進鄭州。

新華社報導引述中國中央氣象台指出，17日早上8時至21日早上8時，鄭州市平均降雨量458.2毫米，鄭州新密市白寨累計降雨量最大達918.9毫米，鄭州國家級氣象觀測站772毫米，部分地區累計降雨量已超當地年平均降雨量（鄭州全年平均降雨量641毫米）。

鄭州氣象局昨晚通報，17日晚上8時到20日晚上8時，3天的降雨量達617.1毫米，相當於下了以往一年的雨量。

通報稱，以鄭州全市總面積7446平方公里進行計算，這3天共降下了45億9490萬立方公尺的水量。若按杭州西湖庫容量約1448萬立方公尺換算，這3天的降雨量，約等於將317個西湖倒進了鄭州。

▲3天降下617毫米，相當於鄭州1年的降雨量。（圖／CFP）



鄭州20日下午4時至5時的降雨量達201.9毫米，打破中國每小時降雨量的歷史紀錄（198.5毫米，河南林莊，1975年8月5日。）

另外大陸「國家地震緊急救援基地」也分析，1小時200毫米的降水，依照鄭州的面積計算，等於1小時下了1.5億立方公尺的雨，也就是其中150個西湖的水，集中在1小時倒進鄭州。

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