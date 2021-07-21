烟花發海警最新「放颱風假」機率曝　北中南東風雨時程出爐

記者賴文萱／台北報導

烟花東偏，對台影響更減，不過，中央氣象局稍早已對此發布海上颱風警報。天氣粉專「天氣即時預報」表示，颱風路徑往「北、東」修正，目前是「中度」颱風，接近台灣仍是「中度」颱風。至於北部是否有放颱風假機率？依照目前各國預報，機率偏低。但放假與否，請仍需參照人事行政總處。

▲烟花東偏，對台影響更減。（圖／RAMMB）

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天氣即時預報表示，繼昨晚「模式系集預報」往北、東修正後，各國主觀預報也都跟進了，也因此颱風中心將從北部海域通過，風雨最強之處將落於海面上。

▲烟花颱風中心將從北部海域通過，風雨最強之處將落於海面上。（圖／翻攝自天氣即時預報FB粉絲專頁）

風、雨注意區域：

風注意：全台平地（含外島，不含花東）。

雨注意：北部全區、中部山區、宜蘭山區。

北部山區，總雨量預估可觀，需注意。未提到區域仍有雨，但不至於太明顯。

各地影響概況：



北部、宜蘭：

周五前：颱風外圍環流影響，風雨陣陣，短時間雨勢較大，且「山區」需注意「總累積雨量」多。

周末假日（24日~25日）：颱風遠離，風雨明顯緩和。



中部、南部、澎湖：

周五前：注意陣風（北風），「中部、澎湖」偶有雨勢；「南部」天氣仍相對好。

周末假日（24日~25日）：颱風遠離，轉吹西南風，少量水氣移入，稍有「局部陣雨」。



花東：

大多數時間位於「背風面」，天氣相對好，且悶熱、高溫。



金馬：

受颱風外圍環流影響，偶有短暫陣雨，多數時間天氣仍不錯。

▲氣象局發布烟花颱風海警。（圖／中央氣象局）



至於北部有颱風假的機會嗎？天氣即時預報分析，依照目前各國預報，機率偏低。但放假與否，請大家參照人事行政總處。

另外，颱風走之後，是否有「西南氣流」雨勢？依照目前數值預報(ECMWF、NCEP-GFS)，颱風走之後，西南風將接續增強，中南部降雨機會增。但「尚未知」是否讓「中南部」出現顯著雨勢，因此需再觀察。

