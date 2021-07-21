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烟花颱風海警！公路總局列「7大重點路段」可能實施管制

▲▼228連假將管制國5入口，北宜公路當天舉辦活動，警呼籲避開管制時間及活動路段 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲烟花颱風進逼，公路總局初步規劃7個可能管制路段。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者許維寧／台北報導

烟花颱風步步進逼，中央氣象局於今（7/21）晚間20時發布烟花颱風海上颱風警報，氣象局預估明起至週六間受颱風影響最明顯。交通部公路總局也於晚間成立應變小組嚴陣以待，並初步規劃可能實施管制路段，包括濱海公路、陽金公路以及北橫、北宜公路等七個路段，提醒用路人留意。

氣象局今日晚間針對烟花颱風發布海上颱風警報，預計將以中度颱風強度接近台灣北部外海，由於颱風移速緩慢、影響時間較長，預估於週五至週六間降雨最劇烈，且各地山區可能達超大豪雨等級，且預計颱風遠離後將引入西南水氣，迎風面持續可能出現豪雨以上降雨。

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為維用路人安全，公路總局提升警戒作業，可能實施管制路段，初步重點注意區域包含台2線(濱海公路) 、台2甲線(陽金公路)、台7線(北橫公路)、台7甲線(北橫支線)、台9線(北宜公路)、台9丁線(舊蘇花公路)、台9甲線(孝義、烏來路段)，實際作為將依即時氣象情資及現場情況機動調整。

公路總局也盤點上述影響路段排水設施，監控橋梁巡查、易致災路段阻斷後替代路線資訊與現場指示導引等整備作業，並派員駐點守視、定時巡查，呼籲用路人小心駕駛上述路段，並密切注意公路災情暨預警訊息，預為規劃行程。也提醒用路人颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，非必要請勿進入山區道路。

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