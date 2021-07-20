收到疫苗簡訊了！她一看預約序號「後6碼」崩潰：賣鬧啊啦

記者邱晟軒／綜合報導

第三輪疫苗預約今（20日）開放，170萬符合資格的民眾，上午10時起至22日中午12時，收到簡訊即可開始預約。不過，就有一名已經收到疫苗簡訊的女網友，在看到預約序號後面6碼為「919744」後，崩潰直呼「賣鬧啊啦！」貼文一出，立刻引起網友熱議。

中央流行疫情指揮中心19日表示，第三輪意願登記全國共有887萬人完成登記，其中約495萬人有意願接種AZ疫苗；而該系統平台自20日上午10時起，將針對第六、八、九、十類及1973年12月31日（含）以前出生民眾，約170萬人陸續發送簡訊，預約接種期程至7月22日中午12時截止。

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▲網友收到疫苗簡訊序號「919744」引發熱議。（圖／翻攝自爆廢公社）

對此，有一名女網友就在臉書社團「爆廢公社」發文附圖詢問，「大家都收到什麼序號？」。從她PO出一封預約通知簡訊截圖可見，預約序號後6碼為「919744」，這令她崩潰直呼「919744 救一救去死死，賣鬧啊啦！」同時也擔心收到簡訊的長輩會因為諧音而感到不悅。

貼文一出，立刻引起許多網友紛紛回應，「長輩難免會聯想到不好的去」、「真的耶~那這樣不要打了拉，不吉利，勸果斷放棄」、「走掉去掉所有不如意的事，這樣想就好」、「不好意思，忍不住笑出來」、「退掉吧，重新預約」、「救一救去試試，也是可以呀」、。

不過，也有許多網友認為不應該看得太嚴重，「沒去打才真的是744」、「有預約就快預約，不然以後可能只有高端可以選」、「這不是選車牌，有序號才重要，甚麼碼不是重點，還有未符合資格的連序號都沒有呢！」

▲網友收到疫苗簡訊序號「919744」引發熱議。（圖／翻攝自爆廢公社）

指揮中心指出，民眾須先於「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」完成意願登記，才能在接到簡訊通知後進行預約。系統平臺會按疫苗分配情形、參照民眾登記之意願，通知符合預約資格的民眾，收到簡訊通知者才可進行下一步預約接種。尚未收到簡訊的民眾，會於後續符合預約資格後，收到簡訊通知。