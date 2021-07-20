20歲也收到疫苗簡訊「標準在哪？」　網揭1關鍵超意外：今天才知道

▲有些網友明明小於48歲卻收到簡訊了。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

本站曾報導《開放預約疫苗「48歲以下都沒望」 網揪1關鍵狂噴：年輕人被排擠》，文中提到，陳時中曾表示，符合第六、八、九、十類，以及1973年12月31日前出生者，將會陸續收到簡訊通知預約接種。不過，有些人明明不是第九類，且才2、30歲，但卻收到簡訊，因此就有網友納悶「收到簡訊的標準是什麼？」

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「收到簡訊的標準是什麼」為題發文，提到他30多歲且非第九類，所以沒有收到簡訊，但是，PTT上卻有些2、30歲的網友同樣不是第九類，卻已經收到簡訊，同時，也有些第九類但50歲以下的民眾沒收到簡訊。

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依照指揮中心說法，若不是第六、八、九、十類，應該是48歲以上的民眾才會收到簡訊，原PO認為，既然要按照順序，就應該先從年紀大的人開始往下排，綜合上述情況，讓他懷疑是系統出包，「收到簡訊的標準到底是什麼？」

▲有約170萬人會收到簡訊。（圖／指揮中心提供）

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「好扯，應該是要先照種類，再年齡吧」、「選AZ收到簡訊機率會比較大，其他要等」、「我24歲今天早上收到」、「記者會有講還要看各縣市狀況」、「我76年次，非第九類收到」、「不只分類跟年齡吧，還要看地區」。

還有些網友認為，因為第九類的範圍較廣，可能當事人自己也不知道，「有收到，但我今天才知自己第九類」、「第九類認定不是很廣泛嗎」、「你要看病歷才會準啊」、「呼吸道？我朋友年出有去照胸部X光，他有」、「要看就醫時，醫生給你申報什麼疾病」、「我去查就醫診斷代碼也沒有第9類，但我還是被歸類了」。

▲網友納悶簡訊寄發的標準。（圖／翻攝自PTT）

據了解，指揮中心副指揮官陳宗彥曾表示，意願登記時民眾會寫上行政區，每個城市的人數比例不一樣，會考量各縣市的接種站多寡，能接受的最大量，做比例分配發送簡訊，「每個縣市會有不同的比例去做處理」。

另外，第九類為可能增加感染及疾病嚴重風險者，包含19至64歲具有易導致嚴重疾病之高風險疾病者，以及罕見疾病、重大傷病者，民眾可以依照疾管署公布的資料來看自己是否符合資格。

►高風險疾病者定義



►罕見疾病定義