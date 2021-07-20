收到疫苗簡訊卻「資格不符」！他氣到跺腳：政府耍人　鄉民曝可能解方

▲網友氣炸指出，收到疫苗登記簡訊卻被告知資格不符。（圖／翻攝自PTT）

記者邱晟軒／綜合報導

第三輪疫苗預約今（20日）開放，170萬符合資格的民眾，上午10時起至22日中午12時，收到簡訊即可開始預約。對此，就有一名網友表示，一大早收到疫苗簡訊通知可以施打AZ了，結果上網登記預約時，卻顯示不符合預約施打資格，直呼「如果不能打，政府為何要公佈第三輪18歲以上可以去登記，真的很想罵髒話！」

本站曾報導「20歲也收到疫苗簡訊「標準在哪？」 網揭1關鍵超意外：今天才知道」內文指出，有網友納悶，自己30多歲且非第九類，所以沒有收到簡訊，但是卻發現許多2、30歲的網友同樣不是第九類，卻已經收到簡訊，同時，也有些第九類但50歲以下的民眾沒收到簡訊。

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針對疫苗簡訊亂象，更有網友在批踢踢八卦板以「收到疫苗簡訊卻又不能登記預約是多韭菜」為題發文指出，一大早收到1922的疫苗簡訊通知可以施打AZ了，原本吃驚想說竟然收到了，結果上網登記預約時，卻顯示不符合預約施打資格。

▲網友不解，收到疫苗登記簡訊卻被告知資格不符。（圖／翻攝自PTT）

原PO指出，自己年紀為37歲，應該不是前十類的，就是一般民眾，完全照指揮中心的公佈去排疫苗預約，「如果不能打，政府為何要公佈第三輪18歲以上可以去登記，然後收到疫苗簡訊後又不能登記，這樣不是搞人嗎？真的很想罵髒話！」

貼文一出，立刻引起許多網友紛紛哀怨，「至少你還有簡訊」、「讓你覺得好像可以打到疫苗了，有開心嗎？」、「唬你一下讓你爽啊，又沒說不可以」、「我還收到2封序號不同的簡訊....」、「有看到只勾莫德納，結果收到簡訊的」、「我跟原PO情況完全一樣」、「我同學也有收到簡訊，一樣不行，爛透了！」

對此，就有許多網友提出可能的解決辦法，指出「去藥局或超商登記看看」、「超商也可以預約，換個管道試試看」、「意願登記可以查序號」、「去便利商店插卡」。

指揮中心指出，民眾須先於「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」完成意願登記，才能在接到簡訊通知後進行預約。系統平臺會按疫苗分配情形、參照民眾登記之意願，通知符合預約資格的民眾，收到簡訊通知者才可進行下一步預約接種。尚未收到簡訊的民眾，會於後續符合預約資格後，收到簡訊通知。