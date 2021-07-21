台東疫苗涵蓋率全國第五！為解封凖備　再降疫苗接種年齡

▲▼台東縣長饒慶鈴表示，台東已連續40天零確診，疫苗接種涵蓋率居全國第五。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東20日維持0確診。縣長饒慶鈴於疫情記者會中表示，台東目前疫苗接種涵蓋率是全國第5，為了繼續提升涵蓋率並為解封做準備，將降低施打年齡層5歲，22日開放設籍台東60歲以上（50歲以上原住民）鄉親網路預約，24日施打；另說明教師、孕婦、中央未列入第5類的社福人員專案施打規劃。

饒慶鈴在疫情記者會提到，截至7月18日為止，台東疫苗接種涵蓋率已達到全國第5，為持續提高涵蓋率，並為解封做好準備，將提供約4,000劑莫德納疫苗給設籍台東60歲以上（50歲以上原住民）鄉親預約，7月22可於縣府預約系統進行網路預約（https://wecanhelp.ttpush.app/reservation ）、7月24日施打。

饒慶鈴也說明此次教師專案施打，台東已於7/16、17為已造冊的高中職以下教職員工、校內工作人員約3,180人施打，而新一批的教師專案施打對象則包括：已造冊但尚未施打的教職員工、選擇在台東施打的外縣市國小教師、學前特教助理員及補教（安親班）業者，免預約，24日統一在台東聖母醫院施打；新聘代理教師也將在8月1日前完成造冊，擇日另案施打。

▲▼為解封做準備，再降疫苗接種年齡。

至於未被中央列入第5類的社福人員也將專案施打，包括準公共化之居家托育人員（保母）、社區照顧關懷據點、長照C據點工作人員、輔具中心人員、早療據點育兒指導員及工作人員、庇護工場人員，不須預約將由縣府社會處通知，25日於聖母醫院施打。

另外，台東目前共206位孕婦已施打莫德納疫苗第一劑，將由衛生局電話通知施打第二劑。有關第二劑疫苗施打，饒慶鈴提到，除了孕婦專案由衛生局通知，第一類醫事人員6月26日前施打莫德納第一劑者，可網路預約第二劑（https://ppt.cc/fKsIZx ）、24日統一施打。如欲施打AZ第二劑者，須與第一劑間隔滿10週，可上臺台東榮民醫院系統網路預約第二劑。

有在1922平台意願登記並收到簡訊的民眾，請記得7/22中午12點前至1922網站預約，如果不會網路操作，可攜帶健保卡至超商、各地衛生所及健保特約藥局插卡預約。其他疫情相關詳細資訊請見饒慶鈴臉書（https://www.facebook.com/Taitungaprilyao/ ）或台東縣政府全球資訊網。

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