19歲妹收預約AZ簡訊！「長幼有序」挨轟出包　指揮中心曝2原因

記者黃翊婷／綜合報導

第三輪疫苗意願有超過800萬人上網登記，48歲以上（1973年12月31日前出生者）、符合第6、8、9、10類對象皆可預約，沒想到卻陸續有19歲、20歲的年輕人表示收到簡訊，讓部分民眾感到很不滿。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明，有可能是屬於第九類但不自知，或先前有相關診斷但是忘記了；陳時中也補充說明，後續會和政委唐鳳討論。

▲部分20、30歲的民眾20日收到第三輪預約接種的簡訊通知。（示意圖／記者周姈姈攝，與本文當事人無關）

第三輪預約從7月20日上午10時起至7月22日中午12時截止，符合第六、八、九、十類及1973年12月31日（含）以前出生者，約有170萬人會陸續收到簡訊通知預約接種，施打期間為7月23日至7月29日。

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不過，在發送第三輪預約簡訊的第一天，就有網友在PTT發文說，身邊有幾個40歲以下的朋友，陸續收到疫苗接種簡訊，不屬於前十類，也未滿48歲，因此感到很疑惑，「是不是收到的都是有隱疾？隱到自己不知道。」另外一名網友也表示，自已是80年次，非前十類對象，選了AZ跟莫德納，沒有收到簡訊，但身邊很多年紀比自己小的人都收到通知了。

消息曝光後，其他網友也紛紛留言指出，「我女友8X年次的也收到簡訊了」、「我19歲有收到，這樣是可以打嗎」、「朋友76年次收到了，家人61年次沒收到」、「表妹80年次收到了」、「80年次收到 +1」、「28歲收到了」、「20歲也收到了，怕爆」。

▲公費疫苗第三輪預約接種，原則上是先開放給48歲以上有完成意願登記的民眾。（圖／指揮中心提供）

接著，又有一名女網友在Dcard發文表示，自己碰上了截然相反的情況。她指出，自己22歲，早上已經收到簡訊通知可以預約打疫苗，結果有勾AZ跟莫德納的母親卻沒收到簡訊，「指揮中心是說48歲以上今天收到簡訊，48歲以下是下一批，可是我媽要58歲了，我們家情況相反了吧？」

女網友說，打去1922詢問，客服也都說真的很奇怪，並解釋這是系統篩選，也不知道基準是什麼，最後叫我們再等待，隔天可能還會有簡訊通知，「但應該不可能明天（指21日）才寄簡訊吧？這樣預約的地點跟時間都快沒了，這樣不是很衰？」

▲全台民眾搶打疫苗。（圖／記者李毓康攝）

對於20、30歲民眾明明覺得自己不符合資格，卻還是收到預約簡訊的狀況，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥20日說明，「可能他是第九類不知道，應該還是第九類，可能先前有主診斷，但他忘記了。」

陳時中也補充表示，這個部分會再了解一下，「他如果沒有用第九類進去的話，就不會在裡面嘛」，像他們也有檢查出一些18歲以下還來預約的，但在發簡訊時就會剔除了，不過還是會和政委唐鳳再討論一下。

▼疫苗接種對象表。（圖／記者曾筠淇製）

▼各類人員疫苗接種累計人次。（圖／指揮中心提供）

