總統、閣揆全為經濟艙道歉　蔡壁如：把選手放心上不會發生這樣的事

▲中華隊參加東奧，行政院長蘇貞昌為選手加油。（圖／翻攝自賴清德臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

中華奧運選手赴東京參賽搭乘經濟艙引發各界批評，過去招標紀錄一一被翻出顯示政府根本沒有兌現搭商務艙的承諾，甚至連會議紀錄都沒有，儘管總統、副總統、行政院長紛紛出面道歉，仍無法平息怒火。對此，民眾黨立委蔡壁如批評，這是執政的傲慢，總統、行政院長、教育部長、體育署長的道歉，變得廉價又荒謬。

蔡壁如表示，自己向衛福部索資民眾施打疫苗後死亡的資料，已經一個月了，至今仍然「已讀不回」！仔細算了算，對於民眾黨的索資，行政院至少有12個已讀不回！理由不外乎公文量過多、尚在簽核中、保密協定不便透露等等；就連中華奧會召開東奧專案小組第5次會議，做出「官員商務艙、選手經濟艙」的會議資料，也是無法索資，「這是執政的傲慢！」

蔡壁如說，這些選手代表國家在國際上爭取國家的光榮，是真正的在為國爭光，靠的不是語言、靠的是汗水與淚水。

2016年的蔡英文總統有看到他們的辛苦，也承諾給他們最好的待遇，至少出國比賽時可以搭商務艙，讓他們可以安心、放心以最好的狀態在國際間為國爭光。但為什麼2021年的總統蔡英文，明明眼睜睜地看著選手走入經濟艙的通道，卻還能視若無睹的用文青式的語言，告訴大家，一切都很美好？

蔡壁如痛批，這不是經費的問題，是政府有沒有用心對待的問題，是官員坐商務艙、選手坐經濟艙的相對剝奪感的問題！可恥的是，竟然拿「防疫」做為讓選手搭經濟艙、官員搭商務艙的藉口！防疫的基本功，是勤洗手、戴口罩，維持社交距離，並不是官員搭商務艙、選手搭經濟艙就可以防疫。更可悲的是，總統、行政院長、教育部長、體育署長的道歉，變得廉價又荒謬。

蔡壁如認為，政治人物不應該空口說白話，廉價的文青式道歉，道歉就是道歉，道歉沒有分「誠摯的道歉」和「不誠摯的道歉」、所有的「美好」應該是建立在「用心」之上。如果真有心，真的把這些選手放在心上，就不會發生這樣的事，這次的事件，只是讓民眾看清當局者的體育改革、金牌入股計劃，只是說說而已！

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