　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高端效力與Novavax相當！專家估：保護效果可達9成

▲▼高端疫苗生物製劑股份有限公司竹北製劑廠。（圖／記者湯興漢攝）

▲專家預估高端疫苗與Novavax效力相當。（圖／記者湯興漢攝）

記者張乃文／台北報導

國產高端疫苗已通過食藥署EUA（緊急使用授權），可專案製造。專家分析，高端的數據本來就「不出意料之外」，且因其4個特點與美國生技大廠Novavax疫苗差不多，保護效果更預期會達到9成左右。

ACIP疫苗專家小組召集人李秉穎昨接受資深媒體人周玉蔻專訪，提到國產高端疫苗通過EUA申請。他指出，其實主要條件就是設定不亞於AZ疫苗，而高端出來的中和抗體效價與AZ疫苗對照，信賴區間下限為3.4倍，第一個條件已經過關；第二在陽轉比例上，在一開始的數據就呈現90%以上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李秉穎更說，高端與被譽為「最好的新冠疫苗」Novavax有4個特性不相上下，第一、都是蛋白疫苗，內容類似；第二、安全性好；第三、兩者都預期不會發生心肌炎或血栓等；第四、保護效果應可達9成左右。他認為，高端會再做上市研究及國外的三期臨床試驗，猜測效果應該會跟Novavax差不多。

李秉穎提到，疫苗第一期試驗會與痊癒者血清平均抗體濃度去比較，以世界上效果比較好的幾家廠牌疫苗為例，包括BNT、莫德納與Novavax，相較於痊癒者血清較高，AZ則是與痊癒者差不多，至於高端的部分同樣也比痊癒者高。

李秉穎指出，以AZ來說，與痊癒者血清平均效價差不多狀況下，保護力在世界平均是70%，英國上市後評估80-90%，但跟南非平均起來是70%。他指出，如果抗體跟保護力做個曲線，可以預期，若抗體高度為3.4倍，這個（高端）保護力就會超過70%，或許到80-90%，像Novavax就是90%。

ET快訊
快訊／東奧包機會議紀錄曝光！　「防疫協調官」建議選手坐經濟艙
接下來1個月台灣300萬人全打AZ　醫列「亞洲人9副作用」
河南暴雨灌地鐵12死！　「車外水比人高」乘客狂逃
東奧首位！智利唯一選手「確診被迫退賽」　中國選手遞補
河南暴雨「氣象局長被沖走」！　氣象警報超過10小時無人更新
鄭州全城泡水！地鐵乘客淹到胸口求援畫面曝　水庫傳隨時崩潰
謝淑薇開砲網協！　妹妹入選東奧又遇困難：里約奧運的既視感
烟花「最高機率路徑」曝　北部越晚雨最大！各地影響程度出爐
快訊／台中18歲男騎車載女友　路口自摔「撞上對向車」慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

烟花左右為難！大角度北轉關鍵時間曝　這3地區做好防颱準備

颱風氣流影響台南水庫持續進水　曾文等水庫總蓄水量4億8502萬噸創新高

自己人也一樣！台中公務員上班沒戴口罩被抓包　市府開罰3千元

經濟艙之亂！羽球國手王齊麟「一句話」8萬人刷讚　大咖藝人狂簽到

快訊／726降級不解封！　陳時中14:00說明

接下來1個月台灣300萬人全打AZ　醫列「亞洲人9副作用」

馬路釣魚掰了！沿路10多個「神祕小孔」全被封　區公所：安全考量

高端效力與Novavax相當！專家估：保護效果可達9成

大學指考若因颱風要延期　大考中心：預計1週內補考

三級警戒關在家「衝動購物」　醫：買到的只是短暫快樂！

大狗遠方衝來...濕地摔跤絆倒主人　他躺地哀！小狗勾也來：尼腫膜惹

戴資穎3張照曝「抵日晚餐住宿」 比YA報平安：每位選手都重要！

台中外送員遭「超速酒駕男」撞飛　家屬怒批：事後一句慰問也沒有

嚇傻！男子打3顆蛋發現全是雙卵 把剩下3顆打開...竟6顆都雙蛋黃

開心野炊！日本男剛烤第一片肉 下秒被鳥「高速空襲」精準劫走

東奧選手村「紙板床架」不堅固？愛爾蘭體操鮮肉狂跳實測影片曝

小吃店闆娘「超前解封」開放內用 老闆見8顧客氣炸：賺的都不夠賠！

東奧「36長官坐商務艙」名單曝光 蘇貞昌震怒！令教育部追究責任

吳亦凡4年前被周星馳評「反差很大」！　10點聲明硬槓都美竹…網揪五大疑點

俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

烟花左右為難！大角度北轉關鍵時間曝　這3地區做好防颱準備

颱風氣流影響台南水庫持續進水　曾文等水庫總蓄水量4億8502萬噸創新高

自己人也一樣！台中公務員上班沒戴口罩被抓包　市府開罰3千元

經濟艙之亂！羽球國手王齊麟「一句話」8萬人刷讚　大咖藝人狂簽到

快訊／726降級不解封！　陳時中14:00說明

接下來1個月台灣300萬人全打AZ　醫列「亞洲人9副作用」

馬路釣魚掰了！沿路10多個「神祕小孔」全被封　區公所：安全考量

高端效力與Novavax相當！專家估：保護效果可達9成

大學指考若因颱風要延期　大考中心：預計1週內補考

三級警戒關在家「衝動購物」　醫：買到的只是短暫快樂！

鄭文燦、黃偉哲第二劑打高端　侯友宜：這是科學不是政治

水淹及成人胸口！鄭州地鐵「眾人輪流舉著小孩」　受困畫面曝光

烟花左右為難！大角度北轉關鍵時間曝　這3地區做好防颱準備

佩甄現身台大「口試論文」拼3年拿到學位！女兒：我們家第1位碩士

13歲少女患「新冠腳趾」浮腫泛紫長滿水泡！　篩檢竟全是陰性

淹到胸口！鄭州地鐵車廂內慘況曝　民眾緊抓握把無奈等待救援

快訊／邱顯智曝包機會議紀錄　防疫協調官建議選手坐經濟艙第一排

特斯拉「FSD自動駕駛訂閱制」正式上線　每月只要5580元！

百欄女神謝喜恩收到偶像婁峻碩加油　「油錶已經滿出來」

颱風氣流影響台南水庫持續進水　曾文等水庫總蓄水量4億8502萬噸創新高

東奧選手擠經濟艙！李易、鳳梨全發聲　戴資穎飯店僅三星…她讚：離場館近非常好

生活熱門新聞

烟花「原地打轉」動向有變數　鄭明典：要說抱歉了

烟花估下午海警、明陸警　暴風圈侵襲率79%

快訊／時力抓「國手坐經濟艙」他提議　張煥禎強調3點回應

快訊／女YouTuber「視訊鏡頭被駭」　公司回應了

烟花開眼！陸警區域關鍵曝　鄭明典：風雨衝擊可能不小

戴資穎IG被出征！醫怒揪1帳號太熟悉

即／最新路徑變！烟花升中颱減速大轉彎

威力彩飆7.4億！「3大生肖」財神撐腰

19歲妹收預約AZ簡訊　指揮中心曝原因

高端通過EUA「江啟臣按鈴申告圖利罪」　陳時中：讓人心灰意冷

8秒偷拍影片！ 柯文哲經濟艙內「摸黑做這事」

烟花2條路最恐怖　致災風雨恐狂下9天

估7縣市陸警　有機會放颱風假？他給答案

高雄女打莫德納排尿出問題　醫：全台各地多起個案

更多熱門

相關新聞

總統、閣揆全為經濟艙道歉　蔡壁如批政府傲慢

總統、閣揆全為經濟艙道歉　蔡壁如批政府傲慢

中華奧運選手赴東京參賽搭乘經濟艙引發各界批評，過去招標紀錄一一被翻出顯示政府根本沒有兌現搭商務艙的承諾，甚至連會議紀錄都沒有，儘管總統、副總統、行政院長紛紛出面道歉，仍無法平息怒火。對此，民眾黨立委蔡壁如批評，這是執政的傲慢，總統、行政院長、教育部長、體育署長的道歉，變得廉價又荒謬。

台南氣質女打疫苗　一圖讓全網暴動

台南氣質女打疫苗　一圖讓全網暴動

高端拉第二根漲停！聯亞藥漲幅收斂　最高報210.5元

高端拉第二根漲停！聯亞藥漲幅收斂　最高報210.5元

陳時中推緩坡式降級　沈富雄曝犯大錯

陳時中推緩坡式降級　沈富雄曝犯大錯

19歲妹收預約AZ簡訊　指揮中心曝原因

19歲妹收預約AZ簡訊　指揮中心曝原因

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫社區感染疫苗

讀者迴響

熱門新聞

吳亦凡15代言全滅「3天燒掉20億」　國際品牌爆他不賠償

侯怡君暴怒衝進電視台「當眾攻擊嫩妹小三」！

懶人包／吳亦凡酒局「20女 vs. 4男」！

吳亦凡神管理！同一晚「房間內外尬2女」全瞞住

吳亦凡最新說明！「私下轉帳都美竹」曝對話截圖

陶晶瑩、李李仁低調飛美國！

烟花「原地打轉」動向有變數　鄭明典：要說抱歉了

戴資穎搭經濟艙「沒必要政治口水」　許淑華揪問題出在馬政府

R8國道飆239km警怒！萬人逆風洗版

本本PO低胸辣照！被嫌「加入反骨失去初衷」

烟花估下午海警、明陸警　暴風圈侵襲率79%

口渴才喝水？名醫驚揭「7恐怖下場」還會釀血栓

快訊／時力抓「國手坐經濟艙」他提議　張煥禎強調3點回應

快訊／女YouTuber「視訊鏡頭被駭」　公司回應了

侯怡君懷孕暴走開戰小三！

更多

最夯影音

更多
大狗遠方衝來...濕地摔跤絆倒主人　他躺地哀！小狗勾也來：尼腫膜惹

大狗遠方衝來...濕地摔跤絆倒主人　他躺地哀！小狗勾也來：尼腫膜惹
戴資穎3張照曝「抵日晚餐住宿」 比YA報平安：每位選手都重要！

戴資穎3張照曝「抵日晚餐住宿」 比YA報平安：每位選手都重要！

台中外送員遭「超速酒駕男」撞飛　家屬怒批：事後一句慰問也沒有

台中外送員遭「超速酒駕男」撞飛　家屬怒批：事後一句慰問也沒有

嚇傻！男子打3顆蛋發現全是雙卵 把剩下3顆打開...竟6顆都雙蛋黃

嚇傻！男子打3顆蛋發現全是雙卵 把剩下3顆打開...竟6顆都雙蛋黃

開心野炊！日本男剛烤第一片肉 下秒被鳥「高速空襲」精準劫走

開心野炊！日本男剛烤第一片肉 下秒被鳥「高速空襲」精準劫走

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面