河南鄭州「全城泡水裡」！空陸交通全癱瘓　水庫20m決口隨時潰壩

▲河南鄭州全城泡水。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

河南省20日遭受極端暴雨，24小時降雨量最大值達400毫米，16座水庫超出限水位。省會鄭州市全城「泡」在水中，地鐵車廂內積水齊腰，斷水、斷電、斷交通的癱瘓狀態，傳出多人死亡、失蹤。目前，大陸國家防總已派工作組赴河南協助展開抗洪搶險。

根據陸媒報導，河南省遭遇罕見暴雨襲擊，19日20時到20日20時單日降雨量552.5毫米，距離北京西南僅700餘公里的鄭州，於20日下午4點到5點的每小時雨量更達到201.9毫米，不僅打破大陸2418個國家級氣象站的單小時雨量記錄，時雨量也突破1951年鄭州建站以來60年的歷史紀錄。

河南鄭州1小時強降水201.9毫米，鞏義一天多最大降水量達609.1毫米。如此兇猛的降水舉世罕見，重災無可逃脫。此外，已經成河的街道上漂著的大量汽車，場面令人心驚。

▲地鐵淹水。（圖／翻攝自微博）

由於遭遇罕見持續強降雨，鄭州市常莊水庫、郭家咀水庫及賈魯河等多處工程出現險情，鄭州市區出現嚴重內澇，造成鄭州市鐵路、公路及民航交通受到嚴重影響，鄭州地鐵全線網車站暫停運營服務，鄭州東站160余趟列車停運，造成大量旅客滯留。

受強降水影響，鄭州市多條河流水位持續上漲並出現險情，多座水庫超汛限水位，市區及周邊縣區受災嚴重。7月20日16時30分起，鄭州市防汛抗旱指揮部已將防汛Ⅱ級應急響應提升至Ⅰ級。

此外，目前，河南全省已經有31座大中型水庫超汛限水位，個別河段已发生險情。據《解放軍報》報導，洛陽市伊川縣境內伊何灘攔水壩20日更傳出有約20公尺決口，河堤受損嚴重，攔水壩隨時可能垮塌。第83集團軍某工程防化旅緊急出動，執行爆破分洪任務。《法新社》也引述支援當地救災的解放軍發出的警報指出，洛陽市伊河灘水庫隨時可能決堤。





▲河南鄭州遭受罕見暴雨襲擊。（圖／翻攝自中新網）

受持續暴雨影響，河南省內多處也傳出洪水災情，除了多處傳出坍方、停水斷電，網路上也瘋傳多輛汽車被沖走，官方對此稱具體災情仍在統計中。河南鞏義多名網友於網路發文求救，「有人被困家中，現場信號不通」、「市區斷電一早上，下午老家打來電話說房子塌了一間」、「救救命吧，鞏義活不成了，太深了，暴雨山洪，屋子塌了，全淹到二層了」、「房頂、大樹、電線桿、全倒了，也沒人救。斷水斷電斷糧」、「求關注鞏義山洪」等。