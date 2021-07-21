水淹及成人胸口！鄭州地鐵「眾人輪流舉著小孩」　受困畫面曝光

記者黃可昀／綜合報導

大陸河南省鄭州市17日遭強烈暴雨襲擊，多處積水嚴重，許多人也被困在地鐵無法逃生，Twitter還出現疑似「地鐵留言」被大陸網友們瘋狂轉發，在場人士留言回報「有一些沒挺過來」、「淹死了不少，救出來一車廂，然後一宣布就變成全部救出來了。」

據陸媒報導，鄭州市17日遭遇史上最猛烈的降雨，登封市區、告成鎮、大金店鎮等區域紛紛傳出災情，降雨量最多達到一小時201.9毫米，住家與大馬路都出現嚴重積水，其中地鐵群眾受困的現象最慘重。

一名大陸網友在微博PO文，「鄭州地鐵5號線，數百人快被淹到嘴巴了。人救出來了的視頻有嗎？大家分享一下，在這裡留言。」底下100多則留言指出，「哎，太悲催了，不能發」、「我就在鄭州，水淹過膝蓋，幾分鐘不動就覺得冷得很，這在地鐵裡泡的時間長了，肯定就失溫了。」

最新消息：郑州2号线也被淹了，数千人被困，已经长达7个小时。大家有没有相关的2号线视频。



可以在此留言 — Inty (@__Inty__) July 20, 2021

2小時後原PO又更新貼文，「鄭州2號線也被淹了，數千人被困，已經長達7個小時。大家有沒有相關的2號線視頻，可以在此留言。」其中一名網友寫下，她已經被困在2號線3個小時了，表弟身高183公分，水淹到胸口這麼高，「地鐵裡面還有小孩兒，大家輪流舉著，太揪心了。」

從微博曝光的影片中可見，眾人擠在車廂內動彈不得，水淹及成人胸口高度，有些乘客受困數小時後終於被救出來，有人體力透支癱軟在地，有人情況危急正接受CPR急救，場面相當怵目驚心。