悲慘畫面曝！水淹鄭州地鐵「月台躺滿屍體」　她悲喊：我兒在裡面

記者羅翊宬／綜合報導

中國近日以來傳出洪災，河南省鄭州市更因此遭逢史上最大暴雨，時雨量截至今（21）日清晨已破620mm以上，10萬名居民緊急撤離，儘管官方聲稱僅有12人死亡、5人輕重傷，不過社群網路與論壇上紛紛傳出災情影片，不僅水淹及胸、雨水倒灌、地鐵漏水，甚至有乘客受困車廂，月台與車廂上都是屍體。

▲河南省鄭州發生嚴重豪災，地鐵站躺滿屍體。（圖／翻攝自Twitter@TragedyInChina）

根據《澎湃新聞》，鄭州市委宣傳部災官方微博「鄭州發布」表示，其實鄭州從上周以來便連續出現罕見的豪大雨現象，地鐵5號線五龍口停車場周邊地區傳出嚴重積水，昨（20）日晚間6時更有積水沖破擋水牆、整個淹進線路，列車一度在海灘寺街站與沙口路站隧道停擺，儘管地鐵公司下令全線停駛、緊急疏散500多名乘客，還是有12人死亡、5人受傷。

▼河南省鄭州市豪雨連連、災情不斷，道路上水淹及胸。（圖／路透社）

▲河南省鄭州市遭逢史上最大暴雨，官方統計目前已12人死亡。（圖／CFP）

就有推特《中國悲劇檔案》（@TragedyInChina）從發生暴雨以後就不斷上傳鄭州當地的災情影片，除了市區發生嚴重澇災導致多人當場淹死，街邊的水面上漂浮著滿滿的屍體，倖存的民眾不斷在暴漲的街道划水游泳，試圖不讓自己沉下去；街道地面更突然塌陷、出現天坑，坐在一旁的市民突然陷落進去，實在讓人看了捏一把冷汗。

地鐵5號線更是災情慘重！從影片上看，有許多旅客倒臥在月台上或車廂旁，已明顯斷氣、死亡，網友們更驚呼「地鐵月台裡出現好多死屍！」，還有影片顯示車廂內水淹及胸，民眾驚慌報警，還有車站電梯井遭到大水重壓灌破，如此怵目驚心、血腥的畫面駛人不忍直視，還有民眾在微博上求救，稱自己就讀高中的孩子在地鐵5號線失蹤。

▲鄭州地鐵躺滿屍體、血跡斑斑，而街道上更有女性溺死屍體直接被抬出。（圖／翻攝自推特、微博）

另外，還有最新消息指出，受到暴雨影響，鄭州處於斷電、沒網路訊號的狀態，居住在低樓層民宅的高齡者更因此受困、甚至失聯。

►河南鄭州全城泡水！ 地鐵水淹過胸整車乘客受困

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast