暴雨灌車廂「水淹到脖子」　乘客缺氧「只能把頭伸出水面」小力呼吸

▲大水淹到脖子，乘客都相當恐懼。



記者蔡紹堅／綜合報導

河南省20日降下災難級暴雨，大水灌入鄭州市地鐵，超過500名乘客受困，已造成12死5傷。驚險獲救的一名乘客透露，當時大水灌入車廂，積水逐漸上升至脖子的位置，很多人都感到呼吸困難，大家只能盡力將頭伸出水面，小力的呼吸等候救援。

該名乘客指出，事情發生時正好是5、6點的下班時間，有非常多乘客都在車廂上，地鐵突然停止運行後，大家才感覺到不對勁，並且開始發現有水滲入車廂，「一開始積水的情況並不嚴重，但後來積水越來越高，從淹過小腿、淹過腰部，到淹到胸口。」

▼很多乘客已經出現呼吸困難的情況。（圖／翻攝微博）



該名乘客表示，當水淹到胸口時，大家都冷靜不下來了，很多人都拿出手機求救，除了報警以外，也在網路上發文，「水淹得越來越高了，快來救我們！」「車廂外面的水比車廂裡面高了，我們沒有辦法出去！」「所有應急、消防，請救救我們！」

該名乘客提到，積水很快淹到肩膀、脖子的位置，原本還在喧嘩的大家都安靜了下來，因為已經感覺到呼吸越來越困難，「不知道是車廂內的空氣不足，還是水淹到胸部以上的關係，呼吸變得很吃力，大家只能盡力把頭伸出水面，小力呼吸等待救援。」

該名乘客表示，被困在車廂內數個小時後，積水才逐漸下降、退去，接著救援人員也出現在車廂外，砸破了車廂玻璃，帶著大家走地鐵隧道疏散，「我吞了好幾口水，手機也泡水故障了，但最後能成功逃脫、保住一命，已經非常慶幸。」

根據陸媒報導，受困的乘客大多都是在晚間9點才被救出，事件造成12人死亡5人受傷。