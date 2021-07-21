河南洪災千年一遇！　習近平指示：防止「大災之後有大疫」

記者陳政錄／綜合報導

大陸河南省近日遭遇號稱「千年一遇」的暴雨洪災，省會鄭州市3天內下了一年的雨，其一地鐵積水事故已釀12人死亡。中共總書記習近平21日上午，對防汛救災工作作出「重要指示 」，強調要把保障人民群眾生命財產安全放在第一位，更要防止因災返貧和「大災之後有大疫」。

從歷史紀錄來看，每逢洪災因受災人群免疫力下降、汙染造成病毒傳播溫床，容易造成瘟疫和傳染病蔓延，以至在剛經歷過新冠肺炎疫情後，面對歷史性洪災，中共當局的擔憂其來有自。

▲中共總書記習近平。（圖／新華社）

據央視報導，習近平坦言，近日，河南等地持續遭遇強降雨，鄭州等城市發生嚴重內澇，一些河流出現超警水位，個別水庫潰壩，部分鐵路停運、航班取消，造成重大人員傷亡和財產損失，防汛形勢十分嚴峻。

習近平接著強調，當前已進入防汛關鍵期，各級領導幹部要始終把保障人民群眾生命財產安全放在第一位，身先士卒、靠前指揮，迅速組織力量防汛救災，妥善安置受災群眾，嚴防次生災害，最大限度減少人員傷亡和財產損失。

▲河南省鄭州市豪雨連連、災情不斷，道路上水淹及胸。（圖／路透社）

習近平下令，解放軍和武警部隊要積極協助地方開展搶險救災工作。國家防總、應急管理部、水利部、交通運輸部要加強統籌協調，強化災害隱患巡查排險，加強重要基礎設施安全防護，提高降雨、颱風、山洪、泥石流等預警預報水平，加大交通疏導力度，抓細抓實各項防汛救災措施。

習近平要求，各地區各有關部門要在做好防汛救災工作的同時，盡快恢復生產生活秩序，紮實做好受災群眾幫扶救助和衛生防疫工作，防止因災返貧和「大災之後有大疫」。

據統計，近日河南省內，有794個氣象站出現大暴雨，有5個國家級氣象觀測站日雨量，已突破有氣象記錄以來極值。21日0時40分，河南省氣象台繼續發布暴雨紅色預警：目前新鄉、開封、漯河三地區和鄭州、許昌兩地區東部部分地區降水量已達50毫米以上，預計未來3小時內，上述地區降水持續，累積降水量將達100毫米以上。

鄭州氣象局還統計，17日20時到20日20時，三天的過程降雨量617.1毫米，接近鄭州常年平均全年降雨量640.8毫米。其中小時降水，單日降水均已突破自1951年鄭州建站以來60年的歷史記錄。

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