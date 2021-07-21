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鄭州停電「多家醫院成孤島」！ICU病人失去呼吸機　家屬PO文求助

記者鄭思楠／綜合報導

河南省近日遭遇極端暴雨天氣，多地降雨量打破歷史紀錄，省會鄭州市已陷入一片汪洋，災情慘重。鄭州大學第一附屬醫院傳出1樓淹水，全面停電造成ICU呼吸機無法使用，出現正由醫護人員捏氣囊輔助病人維持呼吸。而一些病人家屬也因暴雨被困家中，只能心痛上網求助，盼能夠為病人轉院。

▲▼鄭州ICU病人失呼吸機。（圖／翻攝自微博）

▲鄭州ICU病人失呼吸機。（圖／翻攝自微博）

7月19日6時起，鄭州市區及所轄六縣市陸續出現暴雨到大暴雨、特大暴雨，市區內局部降水量已達100毫米以上，造成市內多處積水，多個路段交通中斷，城市內澇嚴重。

據《健康時報》報導，7月21日凌晨，鄭州醫生、市民、幼兒園老師表示，鄭州目前市內交通癱瘓，學校、醫院等場所被積水阻隔，成為「孤島」，場所內居民被困無法出行，部分醫院出現停電，影響病人救治情況。

鄭州大學第一附屬醫院（河醫老院區）也傳出災情，微博網友「白菜兔兔丸女孩」發帖求援稱，自己父親氣管插管、戴著呼吸機躺在11號樓的呼吸科ICU病房，家屬因為下午的暴雨被困家中，目前小區單元樓的大門被雨水淹沒，導致無法趕赴醫院。

她指出，現在無法得知院內情況，但獲悉醫院全面停電，呼吸機也不能使用，現醫院為每床分配一名醫護人員，靠捏氣球輔助病人維持呼吸。「白菜兔兔丸女孩」很擔心在此狀況下，父親這類呼吸重症患者是否能夠維持生命，於是請求救助人員優先恢復醫院供電，或將病人轉院治療。

網友「一罐可樂_k」則發文說，鄭大一附院河醫院區門診樓已經被淹，1萬多名病人、老人和兒童被困，沒有電、水和食物，也沒有地方坐，其家人一直困在醫院，手機也已沒有電。

據鄭州大學第一附屬醫院有關負責人表示，受暴雨影響，該院附院院區20日晚全部停電，電梯全部停運，備用電源也無法使用。但負責人也強調，近3000名醫護人員加強巡護、查房，安撫病人情緒，對於需要供氧的病人，已安排醫護人員一對一使用氣囊，人工供氧。

21日凌晨，鄭州大學第一附屬醫院院長劉章鎖稱，供電局應急車到位，正在組織恢複供電工作，「但一台不夠用，我要求來四台到五台。」劉章鎖表示，危重病人的生命體征現在穩定，但危險越來越大，假如供上電了，危機解決就很快了。凌晨5點，鄭大一附院ICU已恢復供電。

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