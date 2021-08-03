超商獨賣！茶湯會「觀音拿鐵」變身雪糕　限時「第2件6折」開吃

▲茶湯會把觀音拿鐵變雪糕，炭焙香配上溫潤鮮奶甜而不膩。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

天氣熱就是要吃冰！7-11獨家開賣最新茶湯會冰品，直接把熱門飲品「觀音拿鐵」變身雪糕，即日起還可享「第2件6折」優惠。全家也推出限量SOMA、COMEBUY聯名雪糕，其中SOMA原味茶歐蕾雪糕還吃得到白玉珍珠，口感冰涼又療癒，8/10前可享指定冰品任選第2件6折優惠。

7-11獨家開賣「茶湯會醇厚觀音拿鐵雪糕」，觀音拿鐵一直都是茶湯會的熱賣飲品，而炎炎夏日，茶湯會把觀音拿鐵變身冰冰涼涼的雪糕，炭焙香配上溫潤鮮奶，甜而不膩焙韻縈繞，售價45元，即日起至8/10加入冰品博覽會活動可享第2件6折優惠。

▲茶湯會醇厚觀音拿鐵雪糕只在7-11買得到。

全家也推出一系列最新冰品，絕對要搶吃手搖飲系列冰棒，首推東區手搖飲品牌SOMA的「原味茶歐蕾雪糕」，大口咬下有著濃郁奶香、淡淡茶香，還搭配白玉珍珠增添口感，絕對要嚐鮮，全台限量5萬支；另一款是COMEBUY的「百香搖果樂雪糕」，酸甜百香果做成冰棒後，加進經典黑糖珍珠、椰果配料，層次豐富又清涼消暑，同樣只有5萬支。

▲SOMA推原味茶歐蕾雪糕吃得到白玉珍珠。（圖／全家提供，下同）

同步還有摩摩喳喳雪糕、哈零食留心奶皇雪糕，2款限量販售，以及Magnum經典巧克力雪糕、Magnum紅寶石巧克力雪糕等共4款新冰，把握機會來搶吃一波， 即日起至8/10止還可享指定冰品任選第2件6折優惠。

▲夏季必喝百香搖果樂手搖杯變身清涼雪糕。