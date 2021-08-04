筆記！超商快閃1天「美式、拿鐵買6送6」　加碼喝酷繽沙買1送1

▲全家好咖日來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

又等來囤咖啡時間！全家每月固定限時1天的「6號好咖日」來了，這個月祭出「單品美式、單品拿鐵買6送6」，同樣不限冷熱、開放寄杯，6日上午10時開跑，8日當天則加碼快閃1天「好茶日」，購買指定價位私品茶「買8送8」，而6日至8日門市還有指定酷繽沙買1送1，快筆記準備喝爆。

全家這個月的1日限定好咖日祭出「中杯單品美式、拿鐵買6送6」，6日上午10時起可透過全家APP中的「隨買跨店取」購買，每位會員限購1組，同步分開放寄杯、提供冷熱互換，兌換期限至10月31日；8日再加碼「私品茶買8送8」，凡是35元或50元系列皆享優惠，2系列各限量1萬組，每位會員限購1組，可兌換至10月31日；門市部分則於6日至8日期間祭出經典「黑炫拿鐵、黑炫牛奶酷繽沙買1送1」。

▲西雅圖咖啡8月8日限時1天買1送1。

另，西雅圖極品咖啡也宣布於8月8日限時1天祭出「全系列飲品（限同品項、大小、冷熱）買1送1」優惠，當天上午7時至晚上8時限定登場，優惠不得與其他折價券合併使用，而休息站及西雅圖極品嚴焙門市不參與此活動。

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