川普課「與伊朗貿易國」關稅25%　最大苦主是中國！原因曝光

▲美國總統川普、中國國家主席習近平。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）宣布，因應伊朗血腥鎮壓反政府抗議，即刻對所有與伊朗有貿易往來的國家徵收25%高額關稅，這項命令不可更改。最大受害者是中國，因其與伊朗貿易密切，也是伊朗石油重要買家。川普此舉無疑加大全球經濟與外交壓力。

伊朗鎮壓激化 川普出手制裁

伊朗全國反政府抗議持續升溫，安全部隊強硬鎮壓導致死傷慘重，有報導指死者恐已達數千人。雖然伊朗當局試圖封鎖網路，但社群平台流出的影片顯示，街頭出現卡車搭載機槍掃射、醫院擠滿傷者，甚至太平間遺體堆積如山。美國總統川普（Donald Trump）在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文強調，自即日起，所有與伊朗伊斯蘭共和國進行貿易的國家，與美國之間的業務往來，都將被課徵25%的關稅，且這項命令「最終且無法更動」。

這項制裁措施對中國影響最大，因為中國是伊朗最大貿易夥伴，也是伊朗原油的主要買家。2025年中國對美出口預計超過3500億美元（約台幣11兆元），其中貿易順差便高達1000億美元（約台幣3.15兆元）。川普加徵25%關稅，將嚴重打擊中國對美出口，等同迫使中國不得不對伊朗施壓。

中國遭遇關稅重擊 伊朗內外交迫

這項關稅宣布的時機，正值美國考慮對伊朗採取軍事手段。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）透露，川普總統一大優勢就是讓所有選項都擺上檯面，空襲也是這位三軍統帥可選擇的手段之一。與此同時，伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）在公開記者會上對各國大使表示，伊朗雖不尋求戰爭，但已進入全面備戰狀態，並強調若要談判，必須在公平和相互尊重的前提下進行。

總結來看，川普的強硬關稅政策，將加劇中國的經濟壓力，也讓伊朗在外交與軍事上面臨更嚴峻的挑戰。國際社會接下來如何因應，美中伊三方局勢將持續受到關注。