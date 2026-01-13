　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

太子集團陳志「全球殺豬盤」年騙2.1兆　受害者曝光

圖、文／鏡週刊

1月8日，柬埔寨當局突然宣布，遭英美二國制裁的太子集團創辦人兼董事長陳志，已由柬埔寨遣送至中國受審，根據中國央視公布的畫面，行蹤成謎數月的陳志一下飛機，罩在他頭上的黑色頭套立刻被摘下示眾，過往意氣風發的模樣，已換成一張驚恐狼狽的臉孔。

太子詐騙全球崩1／掌握十個詐騙園區、年撈7百億美金　陳志打造跨國「殺豬盤工廠」

▲太子集團在柬埔寨至少建立10個詐騙園區，並分區分樓管理，用各種話術詐騙全球民眾。（圖／鏡週刊提供，下同）

本刊調查，陳志共有8名核心幹部，多次透過賄賂等手法在中國及東南亞各國發揮影響力，免於在柬埔寨建立的詐騙園區受執法機關入內執法，加上陳出身中國福建，外傳與習近平出身的中國「福建幫」高幹往來密切，連中國公安部與國家安全部高官都接受鉅額賄賂，才得以讓太子集團提前獲悉包括中國政府等單位對園區的突擊檢查，以及避免在海外遭查緝。

根據美方起訴陳志罪名，涵蓋電信詐欺、洗錢與暴力犯罪及人口販賣等，遭誘騙至柬埔寨的奴工日夜在園區從事網路詐騙，一年行騙金額高達700億美元、約新台幣2.1兆餘元。

陳志建立詐騙園區並安排簡陋宿舍，形同軟禁被害人，全天候詐騙各國民眾。（翻攝新北市議員林秉宥臉書）

▲陳志建立詐騙園區並安排簡陋宿舍，形同軟禁被害人，全天候詐騙各國民眾。

太子集團透過「殺豬盤」進行詐騙，所謂「殺豬盤」是透過建立虛假情感關係或投資信任，長期誘導受害者投入加密貨幣至假平台，最終資金被掏空。美方指控，陳志及太子集團疑似在柬埔寨經營至少10處大型詐騙園區，動用被人口販運而來的勞工，強迫操作詐騙，受害者遍及美國、英國及十多國。

美方在起訴書直言，所謂的「殺豬盤」（pig-butchering / “sha zhu pan”）是指一種借助網絡實施的投資詐欺。行為人通過通訊或社交應用接觸不知情受害者，基於虛假承諾讓其將加密貨幣或其他資金轉入指定賬戶，宣稱進行投資並產生利潤；實則侵佔受害者資金並進行洗錢，此類手法常透過騙局獲取信任從而誘導投資。

美方在起訴書指控陳志以各種暴力手段凌虐被害人，遭圈禁的「豬仔」傷痕累累。（翻攝《紐約郵報》）

▲美方在起訴書指控陳志以各種暴力手段凌虐被害人，遭圈禁的「豬仔」傷痕累累。

典型殺豬盤包含四個階段：1.行騙者用虛構身份在通訊/社交應用上冷啓動聯繫受害者（常以發錯消息為由開啓對話）；2.通過持續溝通建立關係與信任（持續數天、數周或數月）；3.編造敘事誘導受害者以虛擬貨幣多次匯款——常見敘事包括高收益投資機會、緊急用款、浪漫交往等為幌子，並引導使用其實控制的虛假網站或應用，展示假利潤，鼓勵加碼；4.一旦資金被轉走，行騙者即切斷聯繫。


01/11 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

在太子集團創辦人陳志遭到逮捕後，柬埔寨官方隨即對其相關產業展開監管行動。柬埔寨房地產與抵押貸款業務監管局（NRPC）於1月12日發布命令，要求太子集團旗下多項大型住宅與公寓開發案即日起暫停銷售，理由是集團近期涉及重大違法情事。

