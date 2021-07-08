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引領台南向前擘畫府城之美　勞工局「職場ㄟ大小事」名人線上演講登場

▲台南市勞工局7月份「職場ㄟ大小事」邀請地政局陳淑美局長專題演講「台南向前行－土地開發與環境塑造」，分享在土地開發利用的同時，也能塑造友善居住環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局7月份「職場ㄟ大小事」邀請地政局陳淑美局長專題演講「台南向前行－土地開發與環境塑造」，分享在土地開發利用的同時，也能塑造友善居住環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

防疫宅在家，學習不間斷！台南市勞工局7月份「職場ㄟ大小事」邀請地政局陳淑美局長專題演講「台南向前行－土地開發與環境塑造」，分享市府在土地開發利用的同時，也能塑造友善居住環境，共同營造府城希望家園。

勞工局長王鑫基表示，黃偉哲市長就任時以擘劃「希望家園」為台南市的夢想藍圖，共同營造美好市民居住環境。勞工局為落實黃市長的理念，每月辦理「職場ㄟ大小事，分享共創美好」系列講座，作為市民知識分享共好平台，每場講座深受好評，本月特別邀請陳淑美局長演講，來談台南土地開發與環境塑造。

王鑫基局長介紹，陳淑美局長畢業於國立政治大學地政學研究所，取得博士學位，在地政局任內獲得內政部第23屆學術研究類地政貢獻獎及行政院國科會獎勵特殊優秀研究人才等優異獎項肯定。任公職前，曾服務於崑山科技大學擔任商管學院長，也曾是世界華人不動產學會常務理事（2017年主席），也擔任考試院高普考地政類科、專技人員、不動產估價師、不動產經紀人、地政士等國家考試命題及閱卷委員，學歷與經歷相當豐富，可以從擔任產業界、學術界、行政首長等不同角色經驗分享給大家，精彩內容，不要錯過。

▲台南市勞工局7月份「職場ㄟ大小事」邀請地政局陳淑美局長專題演講「台南向前行－土地開發與環境塑造」，分享在土地開發利用的同時，也能塑造友善居住環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

地政局陳局長特別分享中國城為台南有名地標，現為河樂廣場，透過區段徵收開發，保留部分中國城遺構，成為台南最具規模的親水公園。長勝營區透過都市計畫變更,再活化改造、保留老樹景觀特色，成為最美綠色隧道，具備完善的公共設施,成為臺南人遊憩最佳所在地。

在其任內，積極辦理台南市德高區、安平水景公園區、永康區大橋區及台南科工區段徵收案，並順利完成南區水交社、安南區九份子市地重劃案，同時辦理農村社區土地重劃，實施地籍整理及重劃工程建設，綠美化農村社區，活化農村生命力，使臺南古都結合農業、文化與科技，成為全國獨一無二的城市，以期快速帶動台南在地繁榮，達到均衡城鄉發展，找回往日府城榮光。各位可以發揮想像，假如你(妳)是地政局長，如何塑造心目中的「府城之美？ 」，7月10日上午9時至12時採線上直播課程（報名網址:https://goo.gl/oQ88z4），期待與您空中相會！

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