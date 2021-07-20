率全國之先　台南市觀旅局首推旅宿業附屬餐飲「防疫安心標章」

▲台南市觀光旅遊局邀集台南市旅館商業同業公會等三大公會，20日共同簽署支持防疫安心標章認證，讓台南旅遊能享受安心又完整的旅遊體驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南23日+0，配合微解封措施及26日後可能降級，台南市觀光旅遊局邀集台南市旅館商業同業公會、台南市直轄市旅館商業同業公會及台南市民宿文化發展協會共同研議，率全國之先首推旅宿業附屬餐飲「防疫安心標章」，20日共同簽署支持防疫安心標章認證，讓台南旅遊能享受安心又完整的旅遊體驗。

台南市市長黃偉哲表示，防疫情間各餐飲店家推出各式外帶外送餐點及防疫美食包，展現無窮的創意及滿滿的活力，使民眾安心防疫之餘，還能享受各式台南美食。而在疫情趨緩，各項措施逐步微解封，民眾及店家都非常關心餐飲是否可以開放內用。為兼顧內用及防疫雙贏，特別請觀旅局研議「防疫安心標章」認證，並先由旅宿業附設餐廳推動安心內用認證，讓遊客來台南安心旅遊，住宿安心旅宿，也能在旅館民宿內安心用餐。

台南市觀光旅遊局局長郭貞慧表示，觀旅局去年疫情初期及率全國之先推出安心旅宿及安心餐廳，並請參與業者共同簽署安心宣言，帶給民眾及遊客於防疫期間更安心的住宿、餐飲選擇。19日特別邀集台南市旅館商業同業公會、台南市直轄市旅館商業同業公會及台南市民宿文化發展協會共同研議推動台南市旅宿業附屬餐飲服務「安心標章認證」，並在20日聯合簽署，表達支持。郭貞慧局長也在感謝旅宿業三大公會能共襄盛舉，公私協力共同防疫，申請「防疫安心標章」認證方式後續請詳閱觀旅局官網。



郭貞慧局長特別提到，「防疫安心標章」上的五顆愛心，代表「防疫五心」—食在安心、住宿貼心、遊玩開心、購物暖心、行很放心，是觀旅局一直在推動，代表食宿遊購行的五個面向；而五心也代表「從業人員健康管理、從業人員衛生行為、場所環境清潔消毒、民眾防疫措施管理、場所出現確診者應變措施」落實安心的五個面向防疫作為。

台南市旅館商業同業公會理事長同時也是中華民國旅館商業同業公會全國聯合會副理事長吳俊泰表示，觀旅局提出的「防疫安心標章認證計畫」，透過市府的輔導與認證，引導業者逐項來建構出安心內用環境，增加消費者用餐信心，也能同步提升住宿意願，振興旅遊產業。

台南市直轄市旅館商業同業公會陳振文理事長表示，台南的標章認證有完整清楚的執行方式，讓業者能有所遵循，也可以減少消費者的疑慮，相信能順利推動。

台南市民宿文化發展協會柯凱文理事長表示，台南有許多民宿中也包含餐點，為了能讓住客能更安心，在民宿中也能享受美食，認證制度有推動的必要。為此，台南旅宿業三大公會理事長特地聯袂出席，宣示支持「防疫安心標章認證計畫」，並將邀請全台南市旅宿業者一起參與，共同建構台南安心旅遊環境。



市府指出，自疫情嚴峻以來台南旅宿業深受這波衝擊影響，市府為支持旅宿業強化鞏固防疫作為，在有限資源下仍推出臺南首創的防疫整備補助，依客房數多寡補助2到8萬元，盡力協助業者度過難關，因此台南市旅館商業同業公會吳俊泰理事長、台南市直轄市旅館商業同業公會陳振文理事長及台南民宿文化發展協會柯凱文理事長，旅宿公協會理事長們於7月20日下午拜會黃偉哲市長，一同表達旅宿業者對於市府的感謝之意，並宣傳加強防疫安心旅遊，共同迎接未來解封後的台南旅遊熱潮。

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