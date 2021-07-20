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台南「人蛇船」染疫7→6！PCR二採1轉陰　驗基因定序追是否Delta

記者林悅／台南報導

海巡署台北查緝隊於台南安平外海30海浬處，發現一艘安平籍「人蛇船」，海巡人員經通報屏東地檢署指揮搜索後，發現船上除原有2名台籍、1名印尼籍員外，另載有6名印尼籍、2名緬甸籍等8名偷渡客，8名偷渡客中，PCR篩檢7人陽性、1人陰性，幸好海巡人員及時阻絕於外海，差點成為台南防疫嚴重破口。

▲台南市政府派出環保人員完成該艘漁船清消作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府派出環保人員完成該艘漁船清消作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府派出環保人員完成該艘漁船清消作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲指出，本案因國際疫情未趨緩，經海巡人員與台南市衛生局安排該漁船上11人至醫院作PCR採檢，並通報屏東地檢署，採檢結果偷渡的6名印尼人、2名緬甸籍人8人中，竟高達7人陽性、1人陰性，而原漁船上台籍2人、尼籍1人等3人陰性。

但稍後PCR二採，偷渡8人變成6陽性、2陰性，因為其中1人「陽轉陰」。 確診者送醫隔離，未染疫的送集中檢疫所。

防疫人員已完成採檢送CDC做基因定序，要確認是感染是何種新冠病毒，如是Delta病毒感染，真讓這些偷渡客上岸，台南疫情將會受到嚴重衝擊，後果不堪設想。

▲台南市政府派出環保人員完成該艘漁船清消作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市環保局於20日上午已成漁船清消工作，全案由屏東地檢署指揮海巡署調查偵辦中。

▲台南市政府派出環保人員完成該艘漁船清消作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府派出環保人員完成該艘漁船清消作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲指出，台南市目前為止已經23天零確診，市府希望維持這個成績，但是這個成績維持真的很困難，因為隨時都有人在破壞，有的破壞是不經意的，譬如說他去外地訪友或者去外地洽公去外地遊覽、出去玩，然後這個回來之後在外地染疫，然後回來的時候不小心帶給一些家裡的人或是朋友或是工作上的同事，從過去台南市這49例確診者案例都是這樣的一個狀況，不管是金孫南下，或者是去北上抱金孫，或者是做這個北上的旅遊，不管如何，常常都是這樣子。

▲台南市政府派出環保人員完成該艘漁船清消作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，另外一種就是蓄意的，像這個漁船去偷渡走私人口，從海上接駁，印尼籍跟緬甸籍的外籍人士，想要偷渡到台灣來，我們知道印尼跟緬甸現在是Delta病毒相當肆虐、相當嚴重的地方，那個這樣子的一個行為是破壞我們這個社會的一個公敵，說起來，對於不管是台灣的境內的防疫工作也好，或是經濟的一個破壞也好，都是非常非常讓人無法原諒跟接受的。

▲台南市政府派出環保人員完成該艘漁船清消作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

那麼，對於8個偷渡客跟3個原來的船員，8個偷渡客裡面已經有7例是陽性、1例陰性，那3例船員是陰性。如果到時候檢驗出來的基因定序，是Delta病毒，那真的是非常非常恐怖的事。也感謝海巡弟兄，能夠對於我們的邊境管制跟管理能夠做好，市府我們呼籲，漁民朋友們不要做這種事情，害人又害己，然後，事實上也成為一個國民健康、公共衛生的一個公敵，我們不希望這樣子做，那也希望說，我們接下來，司法機關一定會對這樣的行為予以追訴的。

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